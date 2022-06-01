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Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР
Украинские войска в 5.10 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Победа в городе Горловка Донецкой народной республике,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:55
2022-06-01T05:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 5.10 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Победа в городе Горловка Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина
05:55 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Победа в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 5.10 (совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Победа в городе Горловка Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок Победа): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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