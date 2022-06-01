https://ria.ru/20220601/nko-1792483566.html

Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов

Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов - РИА Новости, 01.06.2022

Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов

Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:39

2022-06-01T21:39

2022-06-01T21:39

костромская область

общество

сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 1 июн - РИА Новости. Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.Администрация Костромской области сообщает, что в рамках рабочей поездки на северо-восток региона губернатор встретился в Шарье с руководством общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы". На встрече обсуждались вопросы совершенствования системы поддержки НКО, которые занимаются решением важных и крайне ответственных социальных задач - помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Сергей Ситников подчеркнул, что реализация проектов, направленных на оказание помощи детям и их родителям - это крайне важное и необходимое направление работы, важная социальная и государственная миссия", - говорится в сообщении. Так, среди проектов, которые реализуют сегодня "Дети-Ангелы" - служба ранней помощи детям с нарушениями развития, родительские группы, где с родителями проводятся тренинги по "принятию" ситуации и выстраиванию конструктивного взаимодействия с ребенком, программа по профориентации детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет."Дети-ангелы" - постоянный получатель областных и федеральных грантов. По словам Ситникова, в регионе много подобных организаций, и все они работают фактически за счет грантов, которые, как отметил Ситников, еще надо выиграть."Прекрасно понимаю, что сегодня эти некоммерческие организации по сути дела выполняют государственную функцию - заботы о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, с хроническими заболеваниями. НКО с этим справляются очень хорошо. Поэтому принял решение - мы отказываемся от системы грантов и переводим эту работу на плановую деятельность, чтобы некоммерческие организации могли получать прямое бюджетное финансирование", - цитирует Ситникова пресс-служба областной организации.Глава региона поставил перед департаментом по труду и социальной защите населения задачу проработать прямые механизмы субсидирования, финансовой поддержки подобных организаций.

https://ria.ru/20220427/kostroma-1785844208.html

костромская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей ситников, костромская область