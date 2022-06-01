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Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов - РИА Новости, 01.06.2022
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https://ria.ru/20220601/nko-1792483566.html
Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов
Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов - РИА Новости, 01.06.2022
Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов
Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:39
2022-06-01T21:39
костромская область
общество
сергей ситников
костромская область
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КОСТРОМА, 1 июн - РИА Новости. Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.Администрация Костромской области сообщает, что в рамках рабочей поездки на северо-восток региона губернатор встретился в Шарье с руководством общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы". На встрече обсуждались вопросы совершенствования системы поддержки НКО, которые занимаются решением важных и крайне ответственных социальных задач - помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Сергей Ситников подчеркнул, что реализация проектов, направленных на оказание помощи детям и их родителям - это крайне важное и необходимое направление работы, важная социальная и государственная миссия", - говорится в сообщении. Так, среди проектов, которые реализуют сегодня "Дети-Ангелы" - служба ранней помощи детям с нарушениями развития, родительские группы, где с родителями проводятся тренинги по "принятию" ситуации и выстраиванию конструктивного взаимодействия с ребенком, программа по профориентации детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет."Дети-ангелы" - постоянный получатель областных и федеральных грантов. По словам Ситникова, в регионе много подобных организаций, и все они работают фактически за счет грантов, которые, как отметил Ситников, еще надо выиграть."Прекрасно понимаю, что сегодня эти некоммерческие организации по сути дела выполняют государственную функцию - заботы о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, с хроническими заболеваниями. НКО с этим справляются очень хорошо. Поэтому принял решение - мы отказываемся от системы грантов и переводим эту работу на плановую деятельность, чтобы некоммерческие организации могли получать прямое бюджетное финансирование", - цитирует Ситникова пресс-служба областной организации.Глава региона поставил перед департаментом по труду и социальной защите населения задачу проработать прямые механизмы субсидирования, финансовой поддержки подобных организаций.
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общество, сергей ситников, костромская область
21:39 01.06.2022
 

Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 1 июн - РИА Новости. Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
Администрация Костромской области сообщает, что в рамках рабочей поездки на северо-восток региона губернатор встретился в Шарье с руководством общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы". На встрече обсуждались вопросы совершенствования системы поддержки НКО, которые занимаются решением важных и крайне ответственных социальных задач - помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Сергей Ситников подчеркнул, что реализация проектов, направленных на оказание помощи детям и их родителям - это крайне важное и необходимое направление работы, важная социальная и государственная миссия", - говорится в сообщении. Так, среди проектов, которые реализуют сегодня "Дети-Ангелы" - служба ранней помощи детям с нарушениями развития, родительские группы, где с родителями проводятся тренинги по "принятию" ситуации и выстраиванию конструктивного взаимодействия с ребенком, программа по профориентации детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет.
"Дети-ангелы" - постоянный получатель областных и федеральных грантов. По словам Ситникова, в регионе много подобных организаций, и все они работают фактически за счет грантов, которые, как отметил Ситников, еще надо выиграть.
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"Прекрасно понимаю, что сегодня эти некоммерческие организации по сути дела выполняют государственную функцию - заботы о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, с хроническими заболеваниями. НКО с этим справляются очень хорошо. Поэтому принял решение - мы отказываемся от системы грантов и переводим эту работу на плановую деятельность, чтобы некоммерческие организации могли получать прямое бюджетное финансирование", - цитирует Ситникова пресс-служба областной организации.
Глава региона поставил перед департаментом по труду и социальной защите населения задачу проработать прямые механизмы субсидирования, финансовой поддержки подобных организаций.

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