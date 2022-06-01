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Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов
Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов - РИА Новости, 01.06.2022
Костромские НКО получат прямое финансирование важных социальных проектов
Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:39
2022-06-01T21:39
2022-06-01T21:39
костромская область
общество
сергей ситников
костромская область
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КОСТРОМА, 1 июн - РИА Новости. Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.Администрация Костромской области сообщает, что в рамках рабочей поездки на северо-восток региона губернатор встретился в Шарье с руководством общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы". На встрече обсуждались вопросы совершенствования системы поддержки НКО, которые занимаются решением важных и крайне ответственных социальных задач - помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации."Сергей Ситников подчеркнул, что реализация проектов, направленных на оказание помощи детям и их родителям - это крайне важное и необходимое направление работы, важная социальная и государственная миссия", - говорится в сообщении. Так, среди проектов, которые реализуют сегодня "Дети-Ангелы" - служба ранней помощи детям с нарушениями развития, родительские группы, где с родителями проводятся тренинги по "принятию" ситуации и выстраиванию конструктивного взаимодействия с ребенком, программа по профориентации детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет."Дети-ангелы" - постоянный получатель областных и федеральных грантов. По словам Ситникова, в регионе много подобных организаций, и все они работают фактически за счет грантов, которые, как отметил Ситников, еще надо выиграть."Прекрасно понимаю, что сегодня эти некоммерческие организации по сути дела выполняют государственную функцию - заботы о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, с хроническими заболеваниями. НКО с этим справляются очень хорошо. Поэтому принял решение - мы отказываемся от системы грантов и переводим эту работу на плановую деятельность, чтобы некоммерческие организации могли получать прямое бюджетное финансирование", - цитирует Ситникова пресс-служба областной организации.Глава региона поставил перед департаментом по труду и социальной защите населения задачу проработать прямые механизмы субсидирования, финансовой поддержки подобных организаций.
https://ria.ru/20220427/kostroma-1785844208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей ситников, костромская область
КОСТРОМА, 1 июн - РИА Новости. Некоммерческие организации в Костромской области будут получать прямое финансирование на реализацию важных социальных проектов, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
Администрация Костромской области
сообщает, что в рамках рабочей поездки на северо-восток региона губернатор встретился в Шарье с руководством общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы". На встрече обсуждались вопросы совершенствования системы поддержки НКО, которые занимаются решением важных и крайне ответственных социальных задач - помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Сергей Ситников
подчеркнул, что реализация проектов, направленных на оказание помощи детям и их родителям - это крайне важное и необходимое направление работы, важная социальная и государственная миссия", - говорится в сообщении. Так, среди проектов, которые реализуют сегодня "Дети-Ангелы" - служба ранней помощи детям с нарушениями развития, родительские группы, где с родителями проводятся тренинги по "принятию" ситуации и выстраиванию конструктивного взаимодействия с ребенком, программа по профориентации детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет.
"Дети-ангелы" - постоянный получатель областных и федеральных грантов. По словам Ситникова, в регионе много подобных организаций, и все они работают фактически за счет грантов, которые, как отметил Ситников, еще надо выиграть.
"Прекрасно понимаю, что сегодня эти некоммерческие организации по сути дела выполняют государственную функцию - заботы о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию, с хроническими заболеваниями. НКО с этим справляются очень хорошо. Поэтому принял решение - мы отказываемся от системы грантов и переводим эту работу на плановую деятельность, чтобы некоммерческие организации могли получать прямое бюджетное финансирование", - цитирует Ситникова пресс-служба областной организации.
Глава региона поставил перед департаментом по труду и социальной защите населения задачу проработать прямые механизмы субсидирования, финансовой поддержки подобных организаций.
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