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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:36
2022-06-01T21:36
2022-06-01T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
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михаил мизинцев
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он на брифинге.По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске