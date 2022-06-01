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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:36

2022-06-01T21:36

2022-06-01T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он на брифинге.По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины