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Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске - РИА Новости, 01.06.2022
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https://ria.ru/20220601/natsionalisty-1792483391.html
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:36
2022-06-01T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он на брифинге.По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих.
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в мире, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
21:36 01.06.2022
 
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске

Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые позиции в лицее в Славянске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские военные у села Андреевское около города Славянска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в машиностроительном лицее Славянска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он на брифинге.
По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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