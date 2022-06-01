https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html

Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР

Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР

Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:02

2022-06-01T20:02

2022-06-01T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Как ни странно, если в 2014 – 2015 году особой жестокостью отличались националистические батальоны "Айдар", "Азов", "Правый сектор"*, то с началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления - может быть, даже еще жестче - со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население", - сказала Шишкина.* Запрещенная в России террористическая организация

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украине удалось переплюнуть Германию" – депутат НС ДНР Елена Шишкина о преступлениях ВСУ Диапазон военных преступлений украинских силовиков шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина 2022-06-01T20:02 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео, россия, правый сектор