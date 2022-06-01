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Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:02
2022-06-01T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
правый сектор
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Как ни странно, если в 2014 – 2015 году особой жестокостью отличались националистические батальоны "Айдар", "Азов", "Правый сектор"*, то с началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления - может быть, даже еще жестче - со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население", - сказала Шишкина.* Запрещенная в России террористическая организация
донецкая народная республика
украина
россия
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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"Украине удалось переплюнуть Германию" – депутат НС ДНР Елена Шишкина о преступлениях ВСУ
Диапазон военных преступлений украинских силовиков шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео, россия, правый сектор
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
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20:02 01.06.2022 (обновлено: 20:07 01.06.2022)
 
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР

Представитель Народного совета ДНР Шишкина: ВСУ сравнялись по жестокости с нацбатальонами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Как ни странно, если в 2014 – 2015 году особой жестокостью отличались националистические батальоны "Айдар", "Азов", "Правый сектор"*, то с началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления - может быть, даже еще жестче - со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население", - сказала Шишкина.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияПравый сектор
 
 
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