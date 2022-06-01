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Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:02
2022-06-01T20:02
2022-06-01T20:07
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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правый сектор
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Как ни странно, если в 2014 – 2015 году особой жестокостью отличались националистические батальоны "Айдар", "Азов", "Правый сектор"*, то с началом военной освободительной операции видим такие же зверства и такие же военные преступления - может быть, даже еще жестче - со стороны регулярных частей ВСУ. Поэтому на скамье подсудимых мы увидим всех людей, которые взяли в руки оружие с целью убивать мирное население", - сказала Шишкина.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Украине удалось переплюнуть Германию" – депутат НС ДНР Елена Шишкина о преступлениях ВСУ
Диапазон военных преступлений украинских силовиков шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина
2022-06-01T20:02
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео, россия, правый сектор
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Регулярные части украинской армии сравнялись по жестокости с националистическими батальонами, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
2022-06-01T20:02
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20:02 01.06.2022 (обновлено: 20:07 01.06.2022)
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Представитель Народного совета ДНР Шишкина: ВСУ сравнялись по жестокости с нацбатальонами