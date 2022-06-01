https://ria.ru/20220601/narushiteli-1792241487.html

Аналитики выяснили, кто чаще всего нарушает служебную дисциплину в России

Аналитики выяснили, кто чаще всего нарушает служебную дисциплину в России - РИА Новости, 01.06.2022

Аналитики выяснили, кто чаще всего нарушает служебную дисциплину в России

Сотрудники кадровой, инженерной и юридических служб чаще всего нарушают служебную дисциплину, в большинстве случаев это женщины со средним стажем работы - в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:17

2022-06-01T08:17

2022-06-01T11:29

общество

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники кадровой, инженерной и юридических служб чаще всего нарушают служебную дисциплину, в большинстве случаев это женщины со средним стажем работы - в месте трудоустройства - в 6,5 лет, говорится в исследовании IT-компании РТК-Солар, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Специалисты компании в 2021 году проанализировали обезличенные данные отчетов о пилотировании DLP-системы (предотвращающей утечки информации- ред.) Solar Dozor - программы РТК-Солар, которая была задействована в 103 российских организациях - относительно признаков нарушений информационной безопасности и служебной дисциплины."Эксперты пришли к выводу, что типовой нарушитель служебной дисциплины в российской организации в 2021 году – это женщина от 35 до 40 лет со средним стажем работы в компании 6,5 лет. Нарушитель трудится преимущественно в кадровой службе организации (около 20% случаев), а в 13% случаев – в юридической, инженерной и IT-службе, а также в сфере делопроизводства (помощник руководителя)", - рассказали в компании.При этом, по словам экспертов, зачастую нарушителями становятся рядовые сотрудники - 48% от всех выявленных случаев. Вместе с тем наблюдается существенный прирост числа нарушителей среди высшего управленческого персонала - с 4% в 2018-2020 годах до 14% в 2021 году.Отмечается, что наиболее серьезные нарушения - использование для получения коммерческой выгоды сведений из информационных систем организаций и признаки нарушения антикоррупционного законодательства - зафиксированы среди менеджеров среднего звена. В большинстве случаев информацию, представляющую коммерческую или служебную тайну, передают через мессенджеры - 12% в 2021 году против 3% в 2018-2020 годах.Среди всех типов организаций, принявших участие в исследовании, первое место по количеству подтвержденных инцидентов информационной безопасности с 35% занимают государственные организации. Второе место - финансовый сектор (25%), третье (17%) - различные сферы производства: химическая промышленность, металлургия, приборостроение, топливно энергетический комплекс (ТЭК) и другие.Специалисты "Ростелеком-Солар" рассказали, что преобладание сферы госуправления в распределении нарушений связано с ростом востребованности систем защиты от утечек. "В предыдущем исследовании (за 2018-2020 годы) доля госсектора в общем числе организаций, эксплуатировавших DLP-систему, составила 9,6%, а в данном исследовании за 2021 год – уже 35%. Госсектор стал интенсивнее использовать системы защиты от утечек и, соответственно, выявлять больше нарушений, основная масса которых ранее просто не фиксировалась. ", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20220521/krazha-1789895561.html

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792010590.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия