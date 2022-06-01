https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией

Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией - РИА Новости, 01.06.2022

Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией

Мосгорсуд признал законным замену бывшему юристу ФБК* Любови Соболь** ограничения свободы колонией по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:50

2022-06-01T14:50

2022-06-01T15:09

происшествия

алексей навальный

москва

стамбул

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

любовь соболь

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным замену бывшему юристу ФБК* Любови Соболь** ограничения свободы колонией по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Симоновский суд Москвы в апреле удовлетворил требование ФСИН о замене Соболь**, не соблюдавшей условий приговора, 1,5 лет ограничения свободы на реальный срок - полгода в колонии."Апелляционная инстанция оставила решение в силе", - сказали в пресс-службе.По версии обвинения, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".Ранее суд уже заменил Соболь** условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь** еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html

https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

москва

стамбул

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей навальный, москва, стамбул, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), любовь соболь