Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией - РИА Новости, 01.06.2022
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией
Мосгорсуд признал законным замену бывшему юристу ФБК* Любови Соболь** ограничения свободы колонией по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:50
2022-06-01T15:09
происшествия
алексей навальный
москва
стамбул
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
любовь соболь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744126045_0:0:3327:1872_1920x0_80_0_0_e15e46b8edf35846550e5b5ed2455992.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным замену бывшему юристу ФБК* Любови Соболь** ограничения свободы колонией по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Симоновский суд Москвы в апреле удовлетворил требование ФСИН о замене Соболь**, не соблюдавшей условий приговора, 1,5 лет ограничения свободы на реальный срок - полгода в колонии."Апелляционная инстанция оставила решение в силе", - сказали в пресс-службе.По версии обвинения, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".Ранее суд уже заменил Соболь** условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь** еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html
https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html
москва
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744126045_598:0:3327:2047_1920x0_80_0_0_c8ad572c898690d4c60dab3467f392ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей навальный, москва, стамбул, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), любовь соболь
14:50 01.06.2022 (обновлено: 15:09 01.06.2022)
 
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией

Мосгорсуд утвердил замену исправительных работ на колонию для Соболь*

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Любовь Соболь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным замену бывшему юристу ФБК* Любови Соболь** ограничения свободы колонией по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Симоновский суд Москвы в апреле удовлетворил требование ФСИН о замене Соболь**, не соблюдавшей условий приговора, 1,5 лет ограничения свободы на реальный срок - полгода в колонии.
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:42
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов
"Апелляционная инстанция оставила решение в силе", - сказали в пресс-службе.
По версии обвинения, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
Ранее суд уже заменил Соболь** условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь** еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** СМИ, выполняющее функции иноагента.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:59
Суд ужесточил приговор Любови Соболь
 
ПроисшествияАлексей НавальныйМоскваСтамбулРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Любовь Соболь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала