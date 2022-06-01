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В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/naemniki-1792309069.html
В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен
В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен - РИА Новости, 01.06.2022
В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен
Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, сообщила председатель комитета по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:38
2022-06-01T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", — приводит ее слова официальный канал республиканской администрации в Telegram.Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима. Как объявила ранее Генпрокуратура ДНР по итогам расследования уголовного дела, упомянутым бойцам может грозить смертная казнь.Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Москва не считает прибывших на Украину наемников комбатантами с точки зрения международного гуманитарного права. По его словам, "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".Позднее Пиннер и Аслин в эфире на телеканале "Россия 1" попросили британского премьера Бориса Джонсона посодействовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:38 01.06.2022 (обновлено: 13:04 01.06.2022)
 
В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен

Депутат ДНР Шишкина: иностранные наемники, воевавшие против Донбасса, не подлежат обмену

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", — приводит ее слова официальный канал республиканской администрации в Telegram.
Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима.
Как объявила ранее Генпрокуратура ДНР по итогам расследования уголовного дела, упомянутым бойцам может грозить смертная казнь.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Москва не считает прибывших на Украину наемников комбатантами с точки зрения международного гуманитарного права. По его словам, "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".
Позднее Пиннер и Аслин в эфире на телеканале "Россия 1" попросили британского премьера Бориса Джонсона посодействовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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