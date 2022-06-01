https://ria.ru/20220601/naemniki-1792309069.html

В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен

В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР не будут обменивать иностранных наемников, попавших в плен

Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, сообщила председатель комитета по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:38

2022-06-01T12:38

2022-06-01T13:04

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", — приводит ее слова официальный канал республиканской администрации в Telegram.Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима. Как объявила ранее Генпрокуратура ДНР по итогам расследования уголовного дела, упомянутым бойцам может грозить смертная казнь.Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Москва не считает прибывших на Украину наемников комбатантами с точки зрения международного гуманитарного права. По его словам, "лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".Позднее Пиннер и Аслин в эфире на телеканале "Россия 1" попросили британского премьера Бориса Джонсона посодействовать их обмену на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр