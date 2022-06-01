https://ria.ru/20220601/moshenniki-1792247787.html

ВТБ предупредил о мошенниках, звонящих через мессенджеры

ВТБ предупредил о мошенниках, звонящих через мессенджеры - РИА Новости, 01.06.2022

ВТБ предупредил о мошенниках, звонящих через мессенджеры

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества: теперь злоумышленники звонят россиянам с помощью робота через популярные мессенджеры и затем... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:12

2022-06-01T09:12

2022-06-01T09:12

технологии

втб

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества: теперь злоумышленники звонят россиянам с помощью робота через популярные мессенджеры и затем переключают якобы на специалиста банка, сообщает пресс-служба кредитной организации."Под предлогом подтверждения заявки на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки мошенники звонят клиентам через мессенджеры якобы от имени роботизированного помощника банка. Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка", - говорится в сообщении.Затем аферист пытается получить конфиденциальные данные: уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет и т.д. Используя полученную информацию, мошенники могут получить доступ к средствам на счетах клиента, его предварительно одобренным кредитам."Мы начали фиксировать, что со звонков на телефонные номера мошенники переключились на мессенджеры. Для этого есть немало причин: звонки через мессенджеры бесплатны, в них отсутствует антиспам и мошеннические фильтры, нет определителей номеров, каждый сервис регулируется своей политикой. Отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее", - пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.Он рекомендовал для дополнительной защиты через настройки в смартфоне разрешать входящие звонки в мессенджерах только со знакомых номеров из телефонной книжки. Чугунов напомнил также, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и никогда не станут запрашивать конфиденциальные данные.ВТБ зафиксировал рост активности мошенников в апреле по сравнению с мартом - например, число фишинговых ресурсов и приложений-клонов в интернете увеличилось в 11 раз. Всего за четыре месяца ВТБ предотвратил более 700 тысяч попыток злоумышленников украсть деньги со счетов клиентов. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220530/gigiena-1791817516.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, втб, общество