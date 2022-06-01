Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого - РИА Новости, 01.06.2022
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого
Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:23
2022-06-01T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792443903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5763bc077f2e22f271a26c32b07c9dc.png
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали в пресс-службе губернатора."Детям привезли более 19 тысяч порций мороженого "Российское". Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья… Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса", - сказано в сообщении.Всего в Подмосковье собрали 780 тонн гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html
московская область (подмосковье)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792443903_308:0:1748:1080_1920x0_80_0_0_ffd448c9906a48866b53b9964ec1c2d6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, гуманитарная помощь, благотворительность
18:23 01.06.2022
 

Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье доставило на Донбасс 19 тыс порций мороженого
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тыс порций мороженого - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали в пресс-службе губернатора.
"Детям привезли более 19 тысяч порций мороженого "Российское". Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья… Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса", - сказано в сообщении.
Всего в Подмосковье собрали 780 тонн гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:11Новости Подмосковья
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛНРГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала