https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого - РИА Новости, 01.06.2022
Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого
Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:23
2022-06-01T18:23
2022-06-01T18:23
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали в пресс-службе губернатора."Детям привезли более 19 тысяч порций мороженого "Российское". Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья… Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса", - сказано в сообщении.Всего в Подмосковье собрали 780 тонн гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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