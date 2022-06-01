https://ria.ru/20220601/morozhenoe-1792444589.html

Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого

Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого - РИА Новости, 01.06.2022

Подмосковье доставило на Донбасс 19 тысяч порций мороженого

Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:23

2022-06-01T18:23

2022-06-01T18:23

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московская область доставила на Донбасс 19 тысяч порций мороженого, оно раздавалось также и раненым военным, которые находятся в местных госпиталях, рассказали в пресс-службе губернатора."Детям привезли более 19 тысяч порций мороженого "Российское". Раздавали угощение волонтеры из Подмосковья… Также эскимо доставили раненым военным, которые сейчас проходят лечение в госпиталях Донбасса", - сказано в сообщении.Всего в Подмосковье собрали 780 тонн гуманитарной помощи, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

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