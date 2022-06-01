https://ria.ru/20220601/mordoviya-1792406447.html

В Мордовии появился новый национальный турмаршрут

В Мордовии появился новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 01.06.2022

В Мордовии появился новый национальный турмаршрут

В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы", сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:45

2022-06-01T16:45

2022-06-01T17:16

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы", сообщает АТОР."Это один из самых этнических маршрутов в России, что подчеркивается в его названии: торама — это традиционный музыкальный инструмент мордовских племен, звучание которого объединяло людей", — рассказывают в ассоциации.В программе тура — прогулка по Саранску и эрзянскому селу Подлесная Тавла, экскурсия по Музею тавлинской деревянной игрушки, где участников научат делать сувенирную тораму, дегустация пача-бургера — местного сэндвича, состоящего из пшенных блинов с отварным мясом.Стоимость двухдневного путешествия при размещении в трехзвездочном отеле — 10400 рублей с человека. В цену включено проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание, мастер-классы. Авиа или ж/д билеты оплачиваются отдельно. Перелет обойдется в среднем в 11 тысяч рублей туда и обратно, поезд — в пять тысяч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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