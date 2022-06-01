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В Мордовии появился новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
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В Мордовии появился новый национальный турмаршрут
В Мордовии появился новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 01.06.2022
В Мордовии появился новый национальный турмаршрут
В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы", сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:45
2022-06-01T17:16
туризм
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы", сообщает АТОР."Это один из самых этнических маршрутов в России, что подчеркивается в его названии: торама — это традиционный музыкальный инструмент мордовских племен, звучание которого объединяло людей", — рассказывают в ассоциации.В программе тура — прогулка по Саранску и эрзянскому селу Подлесная Тавла, экскурсия по Музею тавлинской деревянной игрушки, где участников научат делать сувенирную тораму, дегустация пача-бургера — местного сэндвича, состоящего из пшенных блинов с отварным мясом.Стоимость двухдневного путешествия при размещении в трехзвездочном отеле — 10400 рублей с человека. В цену включено проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание, мастер-классы. Авиа или ж/д билеты оплачиваются отдельно. Перелет обойдется в среднем в 11 тысяч рублей туда и обратно, поезд — в пять тысяч.
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новости - туризм, россия, саранск, туризм, маршруты, куда поехать, туристы, республика мордовия, авиабилеты
16:45 01.06.2022 (обновлено: 17:16 01.06.2022)
 
В Мордовии появился новый национальный турмаршрут

В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы"

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкМордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва в Саранске
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва в Саранске - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Мордовии запустили национальный туристический маршрут "Зов Торамы", сообщает АТОР.
"Это один из самых этнических маршрутов в России, что подчеркивается в его названии: торама — это традиционный музыкальный инструмент мордовских племен, звучание которого объединяло людей", — рассказывают в ассоциации.
В программе тура — прогулка по Саранску и эрзянскому селу Подлесная Тавла, экскурсия по Музею тавлинской деревянной игрушки, где участников научат делать сувенирную тораму, дегустация пача-бургера — местного сэндвича, состоящего из пшенных блинов с отварным мясом.
Стоимость двухдневного путешествия при размещении в трехзвездочном отеле — 10400 рублей с человека. В цену включено проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание, мастер-классы. Авиа или ж/д билеты оплачиваются отдельно. Перелет обойдется в среднем в 11 тысяч рублей туда и обратно, поезд — в пять тысяч.
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