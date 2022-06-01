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В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
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В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:50
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака, сообщила газета Milenio.Ураган вызвал оползни и наводнения. В настоящее время армия, нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.Ураганы – не редкость для Мексики. "Агата" сформировался несколько дней назад и уже теряет свою силу.
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мексика, в мире
05:50 01.06.2022 (обновлено: 05:52 01.06.2022)
 
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ

Milenio: на юге Мексики из-за урагана "Агата" погибли десять человек

© AFP 2022 / Hector GuеrreroМексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Hector Guеrrero
Мексика. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака, сообщила газета Milenio.
"Десять человек погибли и 20 пропали без вести в результате урагана "Агата" на побережье Мексики", - пишет издание.
Ураган вызвал оползни и наводнения. В настоящее время армия, нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.
Ураганы – не редкость для Мексики. "Агата" сформировался несколько дней назад и уже теряет свою силу.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 06:23
На юге Мексики произошло землетрясение
 
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