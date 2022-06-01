https://ria.ru/20220601/meksika-1792234928.html
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:50
2022-06-01T05:50
2022-06-01T05:52
мексика
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн – РИА Новости. Десять человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики, в штате Оахака, сообщила газета Milenio.Ураган вызвал оползни и наводнения. В настоящее время армия, нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.Ураганы – не редкость для Мексики. "Агата" сформировался несколько дней назад и уже теряет свою силу.
https://ria.ru/20220526/zemletryasenie-1790759192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире
05:50 01.06.2022 (обновлено: 05:52 01.06.2022)
В Мексике из-за урагана погибли десять человек, сообщили СМИ
Milenio: на юге Мексики из-за урагана "Агата" погибли десять человек