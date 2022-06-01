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В Крыму отменят обязательное ношение масок

В Крыму отменят обязательное ношение масок - РИА Новости, 01.06.2022

В Крыму отменят обязательное ношение масок

Режим обязательного использования масок в общественных местах и транспорте в Крыму с 6 июня будет отменен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:50

2022-06-01T18:50

2022-06-01T18:59

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Режим обязательного использования масок в общественных местах и транспорте в Крыму с 6 июня будет отменен, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в республике Крым", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Изменения в указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время и опубликованы на портале правительства республики Крым, отметил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил своим указом обязательное использование масок в регионе с 1 июня.

https://ria.ru/20220530/vologodskayaoblast-1791770819.html

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михаил развожаев, севастополь, сергей аксенов (политик), россия, новости - туризм