https://ria.ru/20220601/marketpleys-1792316998.html

Цифровой маркетплейс отечественных решений представили в Нижнем Новгороде

Цифровой маркетплейс отечественных решений представили в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.06.2022

Цифровой маркетплейс отечественных решений представили в Нижнем Новгороде

Цифровой маркетплейс отечественных решений и услуг ИТ-компаний представили на стенде Нижегородской области в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:54

2022-06-01T12:54

2022-06-01T12:54

нижегородская область

экономика

нижний новгород

россия

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Цифровой маркетплейс отечественных решений и услуг ИТ-компаний представили на стенде Нижегородской области в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2022") в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Команда Центра искусственного интеллекта "Горький" разработала портал, позволяющий компаниям находить аналоги ИТ-продуктов, которые стали недоступными для пользователей в России."Маркетплейс – это площадка, где бизнес, государство и ИТ-сектор объединяются для создания отечественных цифровых продуктов, замещения зарубежных решений и развития ИТ-сектора. Проработанный интерфейс и интуитивная навигация позволят компаниям в три клика найти аналоги программного обеспечения, требующего импортозамещения, сформировать заявку на решение ИТ-задач или найти заказы от других компаний", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, портал за счет объединения государственного и коммерческого подходов по своим функциональным возможностям не имеет на сегодняшний день аналогов на российском рынке.Отмечается, что на "ЦИПР-2022" представлена начальная пользовательская версия: функционал портала будет расширен, исходя из актуальных задач. В частности, планируется внедрение умной аналитики и интеграция с внешними сервисами.Кроме того, на конференции презентован портал "сделаемвроссии.рф" - цифровая площадка, которая поможет поставщикам и заказчикам взаимодействовать в вопросах импортозамещения."Цифровая площадка поможет бизнесу найти отечественных поставщиков на замену иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Мы рассчитываем, что благодаря этому сервису увеличится загрузка производственных мощностей региональных компаний и скорость взаимодействия контрагентов, будут созданы новые логистические и кооперационные цепочки. Портал не имеет прямых аналогов на сегодняшний день", - подчеркнул Никитин.Ещё одним проектом, презентованным на конференции, стал прототип первой в России образовательной метавселенной "НЕЙМАРК.MetaVerse". Виртуальный образовательный центр – ИТ-кампус "НЕЙМАРК" позволит "запустить" в виртуальном виде ИТ-кампус раньше окончания строительства, а также заинтересовать потенциальных абитуриентов, чтобы сформировать сообщество высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" стартовала в Нижнем Новгороде 1 июня. "ЦИПР" — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20220531/les-1792125422.html

https://ria.ru/20220527/kinoindustriya-1791197473.html

https://ria.ru/20220526/flagi-1790877399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, нижний новгород, россия, нижегородская область, глеб никитин