https://ria.ru/20220601/lipetsk-1792264414.html
В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут
В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут - РИА Новости, 01.06.2022
В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут
В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:28
2022-06-01T10:28
2022-06-01T10:29
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в планах властей создать кольцевой маршрут для "лёгкого" транспорта, который будет проходить через левобережный район, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны."С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220530/stroitelstvo-1791749500.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в планах властей создать кольцевой маршрут для "лёгкого" транспорта, который будет проходить через левобережный район, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны.
"С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения", – сказал Артамонов
.