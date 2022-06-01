https://ria.ru/20220601/lipetsk-1792264414.html

В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут

В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут - РИА Новости, 01.06.2022

В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут

В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:28

2022-06-01T10:28

2022-06-01T10:29

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в планах властей создать кольцевой маршрут для "лёгкого" транспорта, который будет проходить через левобережный район, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны."С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220530/stroitelstvo-1791749500.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк