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В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут - РИА Новости, 01.06.2022
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Липецкая область
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В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут
В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут - РИА Новости, 01.06.2022
В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут
В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:28
2022-06-01T10:29
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в планах властей создать кольцевой маршрут для "лёгкого" транспорта, который будет проходить через левобережный район, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны."С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
10:28 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
 

В Липецке создадут кольцевой велосипедный маршрут

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. В Липецке создадут кольцевой маршрут для велосипедистов, финансирование поступит в регион в рамках нацпроектов "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в планах властей создать кольцевой маршрут для "лёгкого" транспорта, который будет проходить через левобережный район, набережную, Центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:23Липецкая область
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"С каждым годом в регионе появляется всё больше комплексно благоустроенных пространств. Наши города и сёла становятся комфортнее, безопаснее и красивее. Проводя эту работы, мы стараемся учитывать пожелания и предложения жителей, в том числе и проектируя велодорожки, которые, как мы видим, востребованы у населения", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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