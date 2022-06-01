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Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе - РИА Новости, 01.06.2022
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Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе
Заявление Берлина о том, что Германия станет главной военной силой в ЕС, наводит на определенные мысли, так как это не единственное свидетельство возрождения в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:19
2022-06-01T17:19
германия
сергей лавров
олаф шольц
европа
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Заявление Берлина о том, что Германия станет главной военной силой в ЕС, наводит на определенные мысли, так как это не единственное свидетельство возрождения в ФРГ доминантных устремлений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я исхожу из того, что это должно быть услышано европейскими партнерами Германии и должно стать предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа продолжит извлекать уроки из своей тяжелой истории", - добавил он.
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германия, сергей лавров, олаф шольц, европа, саудовская аравия
17:19 01.06.2022
 
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе

Глава МИД Лавров назвал военные намерения ФРГ возрождением доминантных устремлений

© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Thomas Kienzle
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Заявление Берлина о том, что Германия станет главной военной силой в ЕС, наводит на определенные мысли, так как это не единственное свидетельство возрождения в ФРГ доминантных устремлений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обратили внимание на заявление канцлера германии Олафа Шольца, который заявил, что Германия станет главной военной силой в Евросоюзе… Это наводит конечно на мысли, потому что это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии доминантных устремлений", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Саудовскую Аравию.
"Я исхожу из того, что это должно быть услышано европейскими партнерами Германии и должно стать предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа продолжит извлекать уроки из своей тяжелой истории", - добавил он.
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