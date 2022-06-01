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Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе
Заявление Берлина о том, что Германия станет главной военной силой в ЕС, наводит на определенные мысли, так как это не единственное свидетельство возрождения в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:19
2022-06-01T17:19
2022-06-01T17:19
германия
сергей лавров
олаф шольц
европа
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Заявление Берлина о том, что Германия станет главной военной силой в ЕС, наводит на определенные мысли, так как это не единственное свидетельство возрождения в ФРГ доминантных устремлений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я исхожу из того, что это должно быть услышано европейскими партнерами Германии и должно стать предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа продолжит извлекать уроки из своей тяжелой истории", - добавил он.
https://ria.ru/20220601/germaniya-1792313656.html
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германия, сергей лавров, олаф шольц, европа, саудовская аравия
Лавров прокомментировал планы ФРГ стать главной военной силой в Евросоюзе
Глава МИД Лавров назвал военные намерения ФРГ возрождением доминантных устремлений