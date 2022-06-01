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Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:15
2022-06-01T16:15
2022-06-01T16:15
сергей лавров
в мире
персидский залив
саудовская аравия
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. Министр начал рабочий визит по странам Персидского залива в понедельник. Перед Саудовской Аравией он заезжал в Бахрейн, где провел переговоры с главой МИД страны Абделем Латифом аз-Зайяни.
персидский залив
саудовская аравия
РИА Новости
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LIVE: Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде
LIVE: Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде
2022-06-01T16:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео, в мире, персидский залив, саудовская аравия
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде.
2022-06-01T16:15
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