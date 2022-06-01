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Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция

Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2022

Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция

Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:15

2022-06-01T16:15

2022-06-01T16:15

сергей лавров

в мире

персидский залив

саудовская аравия

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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. Министр начал рабочий визит по странам Персидского залива в понедельник. Перед Саудовской Аравией он заезжал в Бахрейн, где провел переговоры с главой МИД страны Абделем Латифом аз-Зайяни.

персидский залив

саудовская аравия

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

сергей лавров, видео, в мире, персидский залив, саудовская аравия