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Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2022
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Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:15
2022-06-01T16:15
сергей лавров
в мире
персидский залив
саудовская аравия
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде. Министр начал рабочий визит по странам Персидского залива в понедельник. Перед Саудовской Аравией он заезжал в Бахрейн, где провел переговоры с главой МИД страны Абделем Латифом аз-Зайяни.
персидский залив
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LIVE: Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде
LIVE: Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде
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сергей лавров, видео, в мире, персидский залив, саудовская аравия
Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде.
2022-06-01T16:15
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PT27M02S
16:15 01.06.2022
 

Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Рияде. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Эр-Риаде.
Министр начал рабочий визит по странам Персидского залива в понедельник. Перед Саудовской Аравией он заезжал в Бахрейн, где провел переговоры с главой МИД страны Абделем Латифом аз-Зайяни.
 
Сергей ЛавровВ миреПерсидский заливСаудовская Аравия
 
 
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