https://ria.ru/20220601/lavrov-1792352699.html

В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию

В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию - РИА Новости, 01.06.2022

В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует визит в Турцию, о дате объявят в МИД, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:17

2022-06-01T14:17

турция

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует визит в Турцию, о дате объявят в МИД, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты министра действительно планируются. По итогам он сам расскажет. Дату - в министерство иностранных дел", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Лавров поедет с Турцию 8 июня.

https://ria.ru/20220531/ssha-1792000467.html

турция

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

турция, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, россия