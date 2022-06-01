https://ria.ru/20220601/lavrov-1792352699.html
В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию
В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию - РИА Новости, 01.06.2022
В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует визит в Турцию, о дате объявят в МИД, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:17
2022-06-01T14:17
2022-06-01T14:17
турция
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует визит в Турцию, о дате объявят в МИД, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты министра действительно планируются. По итогам он сам расскажет. Дату - в министерство иностранных дел", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Лавров поедет с Турцию 8 июня.
https://ria.ru/20220531/ssha-1792000467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, россия
В Кремле подтвердили планы Лаврова посетить Турцию
Пресс-секретарь президента Песков: Лавров планирует визит в Турцию, о дате объявят в МИД