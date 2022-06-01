https://ria.ru/20220601/kultleto-1792267826.html

Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве

Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве - РИА Новости, 01.06.2022

Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве

Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:38

2022-06-01T10:38

2022-06-01T10:38

культура

москва

наталья сергунина

новости культуры

куда сходить

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:46:3269:1885_1920x0_80_0_0_50a611ca43553eab57df3c5dc085af4b.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В столице стартовала общегородская летняя познавательная программа "КультЛето", - говорится в сообщении."Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов: живопись, музыка, актерское мастерство, мультипликация и 3D-моделирование", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что дом культуры "Михайловское" подготовил пятидневный курс игры на гитаре, занятия пройдут с 6 по 10 июня. На трехдневный курс по витражной росписи приглашает горожан Дом культуры "Восход", занятия пройдут с 6 по 8 июня. Для ребят от 7 до 15 лет в детской библиотеке № 178 - культурном центре имени А.Л. Барто с 31 мая по 10 июня будут проходить занятия по мультипликации.Сообщается, что в культурном центре "Зеленоград" 14 июня откроется мастерская по 3D-печати "Полигон". Познакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили можно в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, курс по изобразительному искусству пройдет 15–17 июня. Познакомиться с профессией актера приглашает культурный центр "Меридиан", занятия пройдут с 14 по 16 июня.

https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, наталья сергунина, новости культуры, куда сходить , что посмотреть