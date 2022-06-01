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Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве
Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве - РИА Новости, 01.06.2022
Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве
Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:38
2022-06-01T10:38
2022-06-01T10:38
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В столице стартовала общегородская летняя познавательная программа "КультЛето", - говорится в сообщении."Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов: живопись, музыка, актерское мастерство, мультипликация и 3D-моделирование", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что дом культуры "Михайловское" подготовил пятидневный курс игры на гитаре, занятия пройдут с 6 по 10 июня. На трехдневный курс по витражной росписи приглашает горожан Дом культуры "Восход", занятия пройдут с 6 по 8 июня. Для ребят от 7 до 15 лет в детской библиотеке № 178 - культурном центре имени А.Л. Барто с 31 мая по 10 июня будут проходить занятия по мультипликации.Сообщается, что в культурном центре "Зеленоград" 14 июня откроется мастерская по 3D-печати "Полигон". Познакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили можно в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, курс по изобразительному искусству пройдет 15–17 июня. Познакомиться с профессией актера приглашает культурный центр "Меридиан", занятия пройдут с 14 по 16 июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, наталья сергунина, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве
В начавшейся 1 июня познавательной программе "КультЛето" участвуют 150 московских площадок
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Летняя познавательная программа "КультЛето" началась в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"В столице стартовала общегородская летняя познавательная программа "КультЛето", - говорится в сообщении.
"Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов: живопись, музыка, актерское мастерство, мультипликация и 3D-моделирование", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Уточняется, что дом культуры "Михайловское" подготовил пятидневный курс игры на гитаре, занятия пройдут с 6 по 10 июня. На трехдневный курс по витражной росписи приглашает горожан Дом культуры "Восход", занятия пройдут с 6 по 8 июня. Для ребят от 7 до 15 лет в детской библиотеке № 178 - культурном центре имени А.Л. Барто с 31 мая по 10 июня будут проходить занятия по мультипликации.
Сообщается, что в культурном центре "Зеленоград" 14 июня откроется мастерская по 3D-печати "Полигон". Познакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили можно в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, курс по изобразительному искусству пройдет 15–17 июня. Познакомиться с профессией актера приглашает культурный центр "Меридиан", занятия пройдут с 14 по 16 июня.