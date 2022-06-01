https://ria.ru/20220601/krym-1792325780.html
Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета"
Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета" - РИА Новости, 01.06.2022
Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета"
Первый рейс быстроходного судна на подводных крыльях "Комета" стартовал из Севастополя в Ялту 1 июня, сообщили РИА Новости в операторе перевозок. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:04
2022-06-01T19:04
2022-06-01T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Первый рейс быстроходного судна на подводных крыльях "Комета" стартовал из Севастополя в Ялту 1 июня, сообщили РИА Новости в операторе перевозок.На "Комету" было продано 28 билетов, уточнили в компании. Судно будет совершать ежедневно два рейса: в 8 часов утра из Севастополя и в 17 — из Ялты. Стоимость билетов: стандарт — 700 рублей, комфорт — тысяча, детский (от 2 до 14 лет) — 350. Время в пути составляет два часа.Отмечается, что "Комета 120М" развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. Движение судна по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.
https://ria.ru/20220531/krym-1792086432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ялта, черное море, республика крым, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета"
Первое в этом году быстроходное судно "Комета" отправилось в рейс из Севастополя в Ялту
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Первый рейс быстроходного судна на подводных крыльях "Комета" стартовал из Севастополя в Ялту 1 июня, сообщили РИА Новости в операторе перевозок.
На "Комету" было продано 28 билетов, уточнили в компании.
Судно будет совершать ежедневно два рейса: в 8 часов утра из Севастополя и в 17 — из Ялты. Стоимость билетов: стандарт — 700 рублей, комфорт — тысяча, детский (от 2 до 14 лет) — 350. Время в пути составляет два часа.
Отмечается, что "Комета 120М" развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками.
Движение судна по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.