https://ria.ru/20220601/krym-1792325780.html

Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета"

Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета" - РИА Новости, 01.06.2022

Из Севастополя в Ялту отправилась первая в этом году быстроходная "Комета"

Первый рейс быстроходного судна на подводных крыльях "Комета" стартовал из Севастополя в Ялту 1 июня, сообщили РИА Новости в операторе перевозок. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:04

2022-06-01T19:04

2022-06-01T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Первый рейс быстроходного судна на подводных крыльях "Комета" стартовал из Севастополя в Ялту 1 июня, сообщили РИА Новости в операторе перевозок.На "Комету" было продано 28 билетов, уточнили в компании. Судно будет совершать ежедневно два рейса: в 8 часов утра из Севастополя и в 17 — из Ялты. Стоимость билетов: стандарт — 700 рублей, комфорт — тысяча, детский (от 2 до 14 лет) — 350. Время в пути составляет два часа.Отмечается, что "Комета 120М" развивает скорость до 65 километров в час и может перевозить за один рейс до 120 человек. В оснащенных кондиционерами салонах эконом- и бизнес-класса установлены кресла авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. Движение судна по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. За первые два навигационных периода 2018-2019 годов она перевезла более 60 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20220531/krym-1792086432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

севастополь, ялта, черное море, республика крым, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы