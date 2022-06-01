https://ria.ru/20220601/korrespondent-1792478884.html

Корреспондент "Звезды" получил осколочное ранение в Северодонецке

Корреспондент "Звезды" получил осколочное ранение в Северодонецке - РИА Новости, 01.06.2022

Корреспондент "Звезды" получил осколочное ранение в Северодонецке

Корреспондент телеканала "Звезда" получил ранение в Северодонецке, сообщается на сайте СМИ. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:58

2022-06-01T20:58

2022-06-01T21:31

специальная военная операция на украине

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

в мире

лисичанск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

иван филипоненко

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" получил ранение в Северодонецке, сообщается на сайте СМИ.Он отметил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным "Охотник". Гвоздев добавил, что никакого дискомфорта не чувствует.По его словам, от Северодонецка до Лисичанска, из которого сейчас обстреливают Северодонецк, меньше 10 километров. Украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе — услышать такую мину невозможно, сказал он."Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы — верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении", — подытожил Гвоздев.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силовики при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/chasovnya-1792258719.html

https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791664435.html

северодонецк

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лисичанск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северодонецк, украина, вооруженные силы украины, в мире, лисичанск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), иван филипоненко, владимир путин, россия