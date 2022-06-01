20:58 01.06.2022 (обновлено: 21:31 01.06.2022)
Корреспондент "Звезды" получил осколочное ранение в Северодонецке
Телеканал "Звезда" сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" получил ранение в Северодонецке, сообщается на сайте СМИ.
"Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина", — приводятся слова репортера Валентина Гвоздева.
Он отметил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным "Охотник". Гвоздев добавил, что никакого дискомфорта не чувствует.
По его словам, от Северодонецка до Лисичанска, из которого сейчас обстреливают Северодонецк, меньше 10 километров. Украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе — услышать такую мину невозможно, сказал он.
"Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы — верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении", — подытожил Гвоздев.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силовики при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.