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В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 367 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:48
2022-06-01T11:48
2022-06-01T11:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 367 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 367, госпитализировано - 126 человек, выздоровело - 384 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 190 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 770 935 случаев коронавируса, выздоровели 2 580 022 человека, умерли 43 747 человек.
https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 367 случаев заражения коронавирусом