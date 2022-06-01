https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792285740.html

В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022

В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19

Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:35

2022-06-01T11:35

2022-06-01T11:35

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2281 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%", - говорится в сообщении.Как отмечает оперштаб, за сутки погибли 83 заболевших."Выявлено 4 151 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 83 человека", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 5 628 человек, на 2,6% больше в сравнении с 31 мая.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия