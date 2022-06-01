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В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792285740.html
В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2022
В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19
Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:35
2022-06-01T11:35
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2281 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%", - говорится в сообщении.Как отмечает оперштаб, за сутки погибли 83 заболевших."Выявлено 4 151 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 83 человека", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 5 628 человек, на 2,6% больше в сравнении с 31 мая.
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общество, коронавирус covid-19, россия
11:35 01.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2281 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 4 151 новый случай COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2281 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%", - говорится в сообщении.
Как отмечает оперштаб, за сутки погибли 83 заболевших.
"Выявлено 4 151 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 83 человека", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 36 регионах, снижение - в 44, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.
Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 5 628 человек, на 2,6% больше в сравнении с 31 мая.
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