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Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю - РИА Новости, 01.06.2022
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Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю
Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю - РИА Новости, 01.06.2022
Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю
Обязательная идентификация граждан в сети приведет к внедрению масштабного цифрового контроля и будет подрывать неприкосновенность частной жизни, заявила РИА... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:05
2022-06-01T17:23
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обязательная идентификация граждан в сети приведет к внедрению масштабного цифрового контроля и будет подрывать неприкосновенность частной жизни, заявила РИА Новости член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации РФ кандидат юридических наук Анна Швабауэр.Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. По ее словам, сегодняшняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать его использование несовершеннолетними."Обязательная идентификация человека в сети приведёт к внедрению масштабного цифрового контроля за людьми, будет серьёзно подрывать неприкосновенность частной жизни, создаст риски национальной безопасности и безопасности пользователей сети вместо их защиты", - считает Швабауэр.По словам собеседницы, нововведение не снимет проблему наполнения интернета деструктивной информацией и в реальности не будет защищать детей от неё. В качестве примера она привела платформы в сфере образования, идентифицирующие детей. Доступ к ним могут получить злоумышленники, завладев личными данными ребенка - место проживания, обучения, фотографии. Такая идентификация ставит под угрозу жизнь ребёнка и его семьи в связи с возможностью использования и манипуляции полученными данными.Она отметила, что обязательная идентификация в сети обяжет каждого получить некий личный номерной идентификатор, что может вызвать негодование у граждан. Кроме того, необходимо будет открыть в интернете свои личные данные, что фактически отменяет положения некоторых статей Конституции РФ."Многие принципиально не согласятся идентифицироваться в сети. В итоге мы получим самую настоящую дискриминацию этих граждан, они окажутся выброшены из многих сфер взаимодействия, связанных с использованием интернета", - подчеркнула Швабауэр.Заслуженный адвокат России, член Высшего Совета "Сильной России", член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, впрочем, считает предложение актуальным."Если правильно продумать новый порядок регистрации в соцсетях, то для правоохранительных структур будет гораздо проще выходить на того или иного злоумышленника, совершившего преступление в интернете. Это актуально особенно из-за того, что число киберпреступлений ежегодно растет", - сказал Краснов РИА Новости.
https://ria.ru/20220518/podpis-1789215460.html
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общество, технологии, россия
13:05 01.06.2022 (обновлено: 17:23 01.06.2022)
 
Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю

Эксперт Швабауэр: обязательная идентификация в интернете приведет к масштабному контролю

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Человек за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обязательная идентификация граждан в сети приведет к внедрению масштабного цифрового контроля и будет подрывать неприкосновенность частной жизни, заявила РИА Новости член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации РФ кандидат юридических наук Анна Швабауэр.
Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. По ее словам, сегодняшняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать его использование несовершеннолетними.
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"Обязательная идентификация человека в сети приведёт к внедрению масштабного цифрового контроля за людьми, будет серьёзно подрывать неприкосновенность частной жизни, создаст риски национальной безопасности и безопасности пользователей сети вместо их защиты", - считает Швабауэр.
По словам собеседницы, нововведение не снимет проблему наполнения интернета деструктивной информацией и в реальности не будет защищать детей от неё. В качестве примера она привела платформы в сфере образования, идентифицирующие детей. Доступ к ним могут получить злоумышленники, завладев личными данными ребенка - место проживания, обучения, фотографии. Такая идентификация ставит под угрозу жизнь ребёнка и его семьи в связи с возможностью использования и манипуляции полученными данными.
Она отметила, что обязательная идентификация в сети обяжет каждого получить некий личный номерной идентификатор, что может вызвать негодование у граждан. Кроме того, необходимо будет открыть в интернете свои личные данные, что фактически отменяет положения некоторых статей Конституции РФ.
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"Многие принципиально не согласятся идентифицироваться в сети. В итоге мы получим самую настоящую дискриминацию этих граждан, они окажутся выброшены из многих сфер взаимодействия, связанных с использованием интернета", - подчеркнула Швабауэр.
Заслуженный адвокат России, член Высшего Совета "Сильной России", член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, впрочем, считает предложение актуальным.
"Если правильно продумать новый порядок регистрации в соцсетях, то для правоохранительных структур будет гораздо проще выходить на того или иного злоумышленника, совершившего преступление в интернете. Это актуально особенно из-за того, что число киберпреступлений ежегодно растет", - сказал Краснов РИА Новости.
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