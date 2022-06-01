https://ria.ru/20220601/kontrol-1792322919.html

Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю

Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю - РИА Новости, 01.06.2022

Эксперт: обязательная идентификация в Сети приведет к масштабному контролю

Обязательная идентификация граждан в сети приведет к внедрению масштабного цифрового контроля и будет подрывать неприкосновенность частной жизни, заявила РИА... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:05

2022-06-01T13:05

2022-06-01T17:23

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технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обязательная идентификация граждан в сети приведет к внедрению масштабного цифрового контроля и будет подрывать неприкосновенность частной жизни, заявила РИА Новости член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации РФ кандидат юридических наук Анна Швабауэр.Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. По ее словам, сегодняшняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать его использование несовершеннолетними."Обязательная идентификация человека в сети приведёт к внедрению масштабного цифрового контроля за людьми, будет серьёзно подрывать неприкосновенность частной жизни, создаст риски национальной безопасности и безопасности пользователей сети вместо их защиты", - считает Швабауэр.По словам собеседницы, нововведение не снимет проблему наполнения интернета деструктивной информацией и в реальности не будет защищать детей от неё. В качестве примера она привела платформы в сфере образования, идентифицирующие детей. Доступ к ним могут получить злоумышленники, завладев личными данными ребенка - место проживания, обучения, фотографии. Такая идентификация ставит под угрозу жизнь ребёнка и его семьи в связи с возможностью использования и манипуляции полученными данными.Она отметила, что обязательная идентификация в сети обяжет каждого получить некий личный номерной идентификатор, что может вызвать негодование у граждан. Кроме того, необходимо будет открыть в интернете свои личные данные, что фактически отменяет положения некоторых статей Конституции РФ."Многие принципиально не согласятся идентифицироваться в сети. В итоге мы получим самую настоящую дискриминацию этих граждан, они окажутся выброшены из многих сфер взаимодействия, связанных с использованием интернета", - подчеркнула Швабауэр.Заслуженный адвокат России, член Высшего Совета "Сильной России", член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, впрочем, считает предложение актуальным."Если правильно продумать новый порядок регистрации в соцсетях, то для правоохранительных структур будет гораздо проще выходить на того или иного злоумышленника, совершившего преступление в интернете. Это актуально особенно из-за того, что число киберпреступлений ежегодно растет", - сказал Краснов РИА Новости.

https://ria.ru/20220518/podpis-1789215460.html

https://ria.ru/20220601/sotsseti-1792232763.html

https://ria.ru/20220601/gadzhety-1792282402.html

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общество, технологии, россия