https://ria.ru/20220601/kontrakty-1792354125.html

РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку

РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку - РИА Новости, 01.06.2022

РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует провести более 100 деловых встреч в рамках международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Баку и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:23

2022-06-01T14:23

2022-06-01T14:23

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

азербайджан

россия

вероника никишина

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БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует провести более 100 деловых встреч в рамках международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Баку и подписать долгосрочные контракты, заявила РИА Новости генеральный директор структуры Вероника Никишина.В среду в столице Азербайджана открылась 27-я международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas), которая продлится до 3 июня.По ее словам, в этом году, как и прежде, РЭЦ организует для экспортеров своеобразную "биржу контактов": центр заранее собирает запросы от компаний и помогает найти заинтересованных в их продукции покупателей – от коммерческих компаний до госструктур. Это позволяет компаниям максимально использовать время на выставке и встречаться только с теми, кому их продукция действительно нужна.Глава РЭЦ добавила, что российские экспортеры каждый год привозят на выставку Caspian Oil & Gas последние разработки. "Кроме традиционных решений для топливно-энергетической сферы это инновационные решения в области энергетики и электрохимической защиты, промышленной автоматизации - то есть все, что поможет сделать работу нефтегазовых компаний более "зеленой", экономичной, модернизировать производства по самым современным стандартам или создать его таким с нуля", - отметила она.В этом году на стенде Made in Russia будет представлена продукция 20 экспортеров. В частности, производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы. Эти разработки уже используются во многих странах и получили признание российских и международных нефтегазовых предприятий, проинформировала гендиректор РЭЦ.Международная выставка Caspian Oil & Gas - это крупнейшее ежегодное событие, на котором встречаются ведущие мировые производители, поставщики и потребители нефти, газа и энергетики, а также исследователи, руководители министерств и ведомств. Россия традиционно занимает первые позиции в рейтинге по количеству участников в Caspian Oil & Gas, за ней следуют Иран, Турция и ОАЭ.

https://ria.ru/20220516/razrabotki-1788790359.html

https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, россия, вероника никишина