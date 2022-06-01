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РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку - РИА Новости, 01.06.2022
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РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку
РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку - РИА Новости, 01.06.2022
РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку
Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует провести более 100 деловых встреч в рамках международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Баку и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:23
2022-06-01T14:23
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
азербайджан
россия
вероника никишина
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БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует провести более 100 деловых встреч в рамках международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil &amp; Gas) в Баку и подписать долгосрочные контракты, заявила РИА Новости генеральный директор структуры Вероника Никишина.В среду в столице Азербайджана открылась 27-я международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil &amp; Gas), которая продлится до 3 июня.По ее словам, в этом году, как и прежде, РЭЦ организует для экспортеров своеобразную "биржу контактов": центр заранее собирает запросы от компаний и помогает найти заинтересованных в их продукции покупателей – от коммерческих компаний до госструктур. Это позволяет компаниям максимально использовать время на выставке и встречаться только с теми, кому их продукция действительно нужна.Глава РЭЦ добавила, что российские экспортеры каждый год привозят на выставку Caspian Oil &amp; Gas последние разработки. "Кроме традиционных решений для топливно-энергетической сферы это инновационные решения в области энергетики и электрохимической защиты, промышленной автоматизации - то есть все, что поможет сделать работу нефтегазовых компаний более "зеленой", экономичной, модернизировать производства по самым современным стандартам или создать его таким с нуля", - отметила она.В этом году на стенде Made in Russia будет представлена продукция 20 экспортеров. В частности, производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы. Эти разработки уже используются во многих странах и получили признание российских и международных нефтегазовых предприятий, проинформировала гендиректор РЭЦ.Международная выставка Caspian Oil &amp; Gas - это крупнейшее ежегодное событие, на котором встречаются ведущие мировые производители, поставщики и потребители нефти, газа и энергетики, а также исследователи, руководители министерств и ведомств. Россия традиционно занимает первые позиции в рейтинге по количеству участников в Caspian Oil &amp; Gas, за ней следуют Иран, Турция и ОАЭ.
https://ria.ru/20220516/razrabotki-1788790359.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, россия, вероника никишина
14:23 01.06.2022
 

РЭЦ рассчитывает подписать долгосрочные контракты на выставке в Баку

© Фото : Оруджев МурадГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Оруджев Мурад
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БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует провести более 100 деловых встреч в рамках международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Баку и подписать долгосрочные контракты, заявила РИА Новости генеральный директор структуры Вероника Никишина.
В среду в столице Азербайджана открылась 27-я международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas), которая продлится до 3 июня.
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16 мая, 13:54
Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку
"На выставке запланировано более 100 деловых встреч с компаниями, деловыми ассоциациями и государственными учреждениями. В списке потенциальных покупателей - более 100 байеров, которые заинтересованы в продукции Made in Russia. Я уверена, что многие из этих встреч в будущем превратятся в подписанные долгосрочные контракты", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, в этом году, как и прежде, РЭЦ организует для экспортеров своеобразную "биржу контактов": центр заранее собирает запросы от компаний и помогает найти заинтересованных в их продукции покупателей – от коммерческих компаний до госструктур. Это позволяет компаниям максимально использовать время на выставке и встречаться только с теми, кому их продукция действительно нужна.
"Такой формат был востребован всегда, и этот год не стал исключением. Я бы сказала, что в условиях, когда во всем мире перестраиваются логистические цепочки и меняется представление о том, кто может быть надежным партнером, а кто - нет, такой формат становится еще более эффективным", - подчеркнула Никишина.
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Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020
Глава РЭЦ добавила, что российские экспортеры каждый год привозят на выставку Caspian Oil & Gas последние разработки. "Кроме традиционных решений для топливно-энергетической сферы это инновационные решения в области энергетики и электрохимической защиты, промышленной автоматизации - то есть все, что поможет сделать работу нефтегазовых компаний более "зеленой", экономичной, модернизировать производства по самым современным стандартам или создать его таким с нуля", - отметила она.
В этом году на стенде Made in Russia будет представлена продукция 20 экспортеров. В частности, производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы. Эти разработки уже используются во многих странах и получили признание российских и международных нефтегазовых предприятий, проинформировала гендиректор РЭЦ.
Международная выставка Caspian Oil & Gas - это крупнейшее ежегодное событие, на котором встречаются ведущие мировые производители, поставщики и потребители нефти, газа и энергетики, а также исследователи, руководители министерств и ведомств. Россия традиционно занимает первые позиции в рейтинге по количеству участников в Caspian Oil & Gas, за ней следуют Иран, Турция и ОАЭ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:05
РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаАзербайджанРоссияВероника Никишина
 
 
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