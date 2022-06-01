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Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу - РИА Новости, 01.06.2022
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Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу
Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу - РИА Новости, 01.06.2022
Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:18
2022-06-01T12:49
киев
украина
алексей арестович
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.На видео, которое опубликовано на официальном ютьюб-канале политика, он стоит на площади и держит в руках две порции картофеля фри с сосисками. Каждую украшает бельгийский триколор — аналогичный по цветам немецкому флагу, но отличающийся вертикальным расположением полос.В комментариях пользователи указали советнику на ошибку. Арестович, в свою очередь, решил оправдаться, изменив описание к видео: "З. Ы. Я знаю, что это флаг Бельгии, зануды. Сосиски баварские".Накануне Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит реактивные системы залпового огня.
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киев, украина, алексей арестович , олаф шольц, в мире
12:18 01.06.2022 (обновлено: 12:49 01.06.2022)
 
Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу

Советник Арестович записал видео с сосисками и перепутал флаги ФРГ и Бельгии

Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
На видео, которое опубликовано на официальном ютьюб-канале политика, он стоит на площади и держит в руках две порции картофеля фри с сосисками. Каждую украшает бельгийский триколор — аналогичный по цветам немецкому флагу, но отличающийся вертикальным расположением полос.
"Так, пан Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие?" — заявил Арестович. Сам ролик озаглавлен как "Минутка межправительственных связей".
В комментариях пользователи указали советнику на ошибку. Арестович, в свою очередь, решил оправдаться, изменив описание к видео: "З. Ы. Я знаю, что это флаг Бельгии, зануды. Сосиски баварские".
Накануне Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит реактивные системы залпового огня.
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