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Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу

Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу - РИА Новости, 01.06.2022

Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:18

2022-06-01T12:18

2022-06-01T12:49

киев

украина

алексей арестович

олаф шольц

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.На видео, которое опубликовано на официальном ютьюб-канале политика, он стоит на площади и держит в руках две порции картофеля фри с сосисками. Каждую украшает бельгийский триколор — аналогичный по цветам немецкому флагу, но отличающийся вертикальным расположением полос.В комментариях пользователи указали советнику на ошибку. Арестович, в свою очередь, решил оправдаться, изменив описание к видео: "З. Ы. Я знаю, что это флаг Бельгии, зануды. Сосиски баварские".Накануне Арестович пригрозил, что Киев устроит Вашингтону "образцово-показательную истерику", если тот не предоставит реактивные системы залпового огня.

https://ria.ru/20220527/dnepr-1791112918.html

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киев, украина, алексей арестович , олаф шольц, в мире