Европа превратилась в американскую колонию, заявил дипломат Машков
Дипломат Григорий Машков: Европа стала колонией США, а Россию хотят сделать рабом
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
ООН, 1 июн – РИА Новости. Европа превратилась в колонию США, все указания получает из Вашингтона, тогда как Россию хотят сделать рабом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков на заседании комитета Совбеза ООН.
В ООН проходит заседание комитета СБ ООН, занимающегося обзором исполнения резолюции 1540. В апреля 2004 года Совет безопасности ООН принял эту резолюцию, в соответствии с которой все государства обязаны воздерживаться от оказания поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
Ряд делегатов на заседании решили упомянуть о конфликте на Украине.
"Можно много говорить о ситуации на Украине. Вы здесь говорите о том, что он (конфликт – ред.) не спровоцирован. Он спровоцирован. Тридцать лет тихой сапой США и НАТО подходили к границам РФ, бесстыдно, не стесняясь ничего. Долго терпели, да. Наступил момент, когда терпеть уже стало невозможно. Поэтому не надо использовать слова "неспровоцированный", - сказал Машков.
"Это все вписывается в структуру глобального доминирования США. Мы ее не поддерживаем и поддерживать не будем. Сейчас Европа утратила свое лицо. Она превратилась в колонию США и все указания получает из Вашингтона. Сейчас стала очередь за нами. Нас хотят сделать рабами", - отметил он.
Как указал Машков, идет создание новой колониальной системы. "После нас будут другие страны. И вы все потом станете рабами. И будете послушно выполнять волю Вашингтона. Вам это нужно в резолюции 1540? Я не думаю", - отметил он.
Он призвал не поднимать тему операции на Украине при обсуждении резолюции 1540.