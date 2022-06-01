https://ria.ru/20220601/koloniya-1792467121.html

Европа превратилась в американскую колонию, заявил дипломат Машков

Европа превратилась в американскую колонию, заявил дипломат Машков - РИА Новости, 01.06.2022

Европа превратилась в американскую колонию, заявил дипломат Машков

Европа превратилась в колонию США, все указания получает из Вашингтона, тогда как Россию хотят сделать рабом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:42

2022-06-01T19:42

2022-06-01T19:42

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ООН, 1 июн – РИА Новости. Европа превратилась в колонию США, все указания получает из Вашингтона, тогда как Россию хотят сделать рабом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков на заседании комитета Совбеза ООН.В ООН проходит заседание комитета СБ ООН, занимающегося обзором исполнения резолюции 1540. В апреля 2004 года Совет безопасности ООН принял эту резолюцию, в соответствии с которой все государства обязаны воздерживаться от оказания поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.Ряд делегатов на заседании решили упомянуть о конфликте на Украине."Можно много говорить о ситуации на Украине. Вы здесь говорите о том, что он (конфликт – ред.) не спровоцирован. Он спровоцирован. Тридцать лет тихой сапой США и НАТО подходили к границам РФ, бесстыдно, не стесняясь ничего. Долго терпели, да. Наступил момент, когда терпеть уже стало невозможно. Поэтому не надо использовать слова "неспровоцированный", - сказал Машков."Это все вписывается в структуру глобального доминирования США. Мы ее не поддерживаем и поддерживать не будем. Сейчас Европа утратила свое лицо. Она превратилась в колонию США и все указания получает из Вашингтона. Сейчас стала очередь за нами. Нас хотят сделать рабами", - отметил он.Как указал Машков, идет создание новой колониальной системы. "После нас будут другие страны. И вы все потом станете рабами. И будете послушно выполнять волю Вашингтона. Вам это нужно в резолюции 1540? Я не думаю", - отметил он.Он призвал не поднимать тему операции на Украине при обсуждении резолюции 1540.

https://ria.ru/20220601/zyuganov-1792389077.html

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), совет безопасности оон, оон, нато