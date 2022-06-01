21:35 01.06.2022 (обновлено: 23:17 01.06.2022)
ВСУ взорвали химвещества для замедления российского наступления
Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России веществами
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России и войск ДНР, взорвав на территории предприятия "Азот" в Северодонецке цистерну с кислотой, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Около 19:00 мск 31 мая 2022 года отступающими подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия "Азот" взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотная кислота) с целью остановить наступающие подразделения российских вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения", — сказал он.
Генерал уточнил, что после взрыва на высоту около одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.
Начальник НЦУО подчеркнул, что "украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.