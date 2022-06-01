https://ria.ru/20220601/khimveschestva-1792483270.html

ВСУ взорвали химвещества для замедления российского наступления

ВСУ взорвали химвещества для замедления российского наступления - РИА Новости, 01.06.2022

ВСУ взорвали химвещества для замедления российского наступления

Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России и войск ДНР, взорвав на территории предприятия "Азот" в Северодонецке цистерну с кислотой, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:35

2022-06-01T21:35

2022-06-01T23:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

рубежное

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские боевики пытались остановить наступление ВС России и войск ДНР, взорвав на территории предприятия "Азот" в Северодонецке цистерну с кислотой, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал уточнил, что после взрыва на высоту около одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.Начальник НЦУО подчеркнул, что "украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/zavod-1792444219.html

донецкая народная республика

рубежное

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, рубежное, украина, россия, в мире