16:57 01.06.2022 (обновлено: 16:59 01.06.2022)
В Москве трое мужчин избили именинника из-за воздушных шаров
Московская полиция задержала троих мужчин, избивших именинника из-за воздушных шаров
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Москве задержала троих мужчин, избивших именинника из-за воздушных шаров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
По информации ведомства, 37-летний мужчина после празднования дня рождения в одном из ресторанов поехал к своему приятелю. Так как подаренные воздушные шары не поместились в лифт, их пришлось оставить на первом этаже. После завершения праздника именинник спустился вниз, но шары бесследно исчезли. Уже на улице он увидел девушек, которые держали их в руках. Он попросил их вернуть, что девушки и сделали. Когда мужчина уже садился в такси, к машине подошли трое неизвестных. Они вытащили его из салона и начали избивать, после чего скрылись.
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"Прибывшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия троих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья. Мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства... в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Более того, двоих из них привлекли к ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Пострадавший именинник находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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