https://ria.ru/20220601/izbienie-1792411907.html

В Москве трое мужчин избили именинника из-за воздушных шаров

В Москве трое мужчин избили именинника из-за воздушных шаров - РИА Новости, 01.06.2022

В Москве трое мужчин избили именинника из-за воздушных шаров

Полиция в Москве задержала троих мужчин, избивших именинника из-за воздушных шаров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:57

2022-06-01T16:57

2022-06-01T16:59

происшествия

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Москве задержала троих мужчин, избивших именинника из-за воздушных шаров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.По информации ведомства, 37-летний мужчина после празднования дня рождения в одном из ресторанов поехал к своему приятелю. Так как подаренные воздушные шары не поместились в лифт, их пришлось оставить на первом этаже. После завершения праздника именинник спустился вниз, но шары бесследно исчезли. Уже на улице он увидел девушек, которые держали их в руках. Он попросил их вернуть, что девушки и сделали. Когда мужчина уже садился в такси, к машине подошли трое неизвестных. Они вытащили его из салона и начали избивать, после чего скрылись."Прибывшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия троих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья. Мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства... в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.Более того, двоих из них привлекли к ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Пострадавший именинник находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html

https://ria.ru/20220201/izbienie-1770502643.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)