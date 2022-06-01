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Италия готова участвовать в разминировании украинских портов - РИА Новости, 01.06.2022
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Италия готова участвовать в разминировании украинских портов
Италия готова участвовать в разминировании украинских портов - РИА Новости, 01.06.2022
Италия готова участвовать в разминировании украинских портов
Италия готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:56
2022-06-01T17:56
сергей лавров
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Италия готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.Выступая с информационным сообщением в палате депутатов итальянского парламента, он заявил о необходимости создания "морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов"."Для этого необходимо разминировать акваторию перед портами, в частности Одесским, при условии российских гарантий безопасного транзита грузов. Италия уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнеров, таких как Турция, в эффективной разработке и координации операций", - заявил Ди Майо.Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
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сергей лавров, украина, одесса, москва, в мире, италия
17:56 01.06.2022
 
Италия готова участвовать в разминировании украинских портов

Глава МИД Италии заявил, что страна готова участвовать в разминировании украинских портов

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Италия готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Выступая с информационным сообщением в палате депутатов итальянского парламента, он заявил о необходимости создания "морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов".
"Для этого необходимо разминировать акваторию перед портами, в частности Одесским, при условии российских гарантий безопасного транзита грузов. Италия уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнеров, таких как Турция, в эффективной разработке и координации операций", - заявил Ди Майо.
Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
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