https://ria.ru/20220601/italiya-1792433068.html

Италия готова участвовать в разминировании украинских портов

Италия готова участвовать в разминировании украинских портов - РИА Новости, 01.06.2022

Италия готова участвовать в разминировании украинских портов

Италия готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:56

2022-06-01T17:56

2022-06-01T17:56

сергей лавров

украина

одесса

москва

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg

РИМ, 1 июн – РИА Новости. Италия готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.Выступая с информационным сообщением в палате депутатов итальянского парламента, он заявил о необходимости создания "морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов"."Для этого необходимо разминировать акваторию перед портами, в частности Одесским, при условии российских гарантий безопасного транзита грузов. Италия уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнеров, таких как Турция, в эффективной разработке и координации операций", - заявил Ди Майо.Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220501/zerno-1786497493.html

украина

одесса

москва

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, украина, одесса, москва, в мире, италия