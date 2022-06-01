https://ria.ru/20220601/istochnik-1792226652.html

Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа

Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа - РИА Новости, 01.06.2022

Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа

Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T01:19

2022-06-01T01:19

2022-06-01T10:29

экономика

африка

европа

мэа

санкции в отношении россии

природный газ

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа с Африканского континента.Считается, что Африка - поистине бездонный источник разных полезных ископаемых, но это далеко не так. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе - в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%). Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), значительным ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений.Перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть (по разным оценкам в ближайшие 10 лет - на 30-50 млрд куб м), однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно - на 15-25 млрд куб м. При этом основной прирост придется на СПГ-поставки из африканских стран, отдаленных от Европы, указал эксперт.

https://ria.ru/20220531/gaz-1792135570.html

африка

европа

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, африка, европа, мэа, санкции в отношении россии, природный газ