01:19 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа
Эксперт Колобанов усомнился в возможности серьезного наращивания поставок газа из Африки
© AFP 2022 / Fethi BelaidСотрудник тунисской компании Sergaz, контролирующей тунисский сегмент Транссредиземноморского газопровода, по которому природный газ поступает из Алжира в Италию
Сотрудник тунисской компании Sergaz, контролирующей тунисский сегмент Транссредиземноморского газопровода, по которому природный газ поступает из Алжира в Италию. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа с Африканского континента.
Считается, что Африка - поистине бездонный источник разных полезных ископаемых, но это далеко не так. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе - в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%). Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), значительным ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений.
Перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть (по разным оценкам в ближайшие 10 лет - на 30-50 млрд куб м), однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно - на 15-25 млрд куб м. При этом основной прирост придется на СПГ-поставки из африканских стран, отдаленных от Европы, указал эксперт.