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Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа - РИА Новости, 01.06.2022
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Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа
Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа - РИА Новости, 01.06.2022
Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа
Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T01:19
2022-06-01T10:29
экономика
африка
европа
мэа
санкции в отношении россии
природный газ
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа с Африканского континента.Считается, что Африка - поистине бездонный источник разных полезных ископаемых, но это далеко не так. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе - в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%). Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), значительным ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений.Перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть (по разным оценкам в ближайшие 10 лет - на 30-50 млрд куб м), однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно - на 15-25 млрд куб м. При этом основной прирост придется на СПГ-поставки из африканских стран, отдаленных от Европы, указал эксперт.
https://ria.ru/20220531/gaz-1792135570.html
африка
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Алексей Калабанов
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экономика, африка, европа, мэа, санкции в отношении россии, природный газ
01:19 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
 
Оценен "бездонный" источник газа, к которому подбирается Европа

Эксперт Колобанов усомнился в возможности серьезного наращивания поставок газа из Африки

© AFP 2022 / Fethi BelaidСотрудник тунисской компании Sergaz, контролирующей тунисский сегмент Транссредиземноморского газопровода, по которому природный газ поступает из Алжира в Италию
Сотрудник тунисской компании Sergaz, контролирующей тунисский сегмент Транссредиземноморского газопровода, по которому природный газ поступает из Алжира в Италию - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
Сотрудник тунисской компании Sergaz, контролирующей тунисский сегмент Транссредиземноморского газопровода, по которому природный газ поступает из Алжира в Италию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики будет вынужден искать новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа с Африканского континента.
Считается, что Африка - поистине бездонный источник разных полезных ископаемых, но это далеко не так. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе - в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%). Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), значительным ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений.
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 18:11
Shell Energy Europe отказалась платить за поставки газа в Германию рублями
Перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть (по разным оценкам в ближайшие 10 лет - на 30-50 млрд куб м), однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно - на 15-25 млрд куб м. При этом основной прирост придется на СПГ-поставки из африканских стран, отдаленных от Европы, указал эксперт.
 
ЭкономикаАфрикаЕвропаМЭАСанкции в отношении РоссииПриродный газ
 
 
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