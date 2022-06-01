https://ria.ru/20220601/issledovaniya-1792236401.html

Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций

Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций - РИА Новости, 01.06.2022

Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций

На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:30

2022-06-01T06:30

2022-06-01T06:30

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России."Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220601/testy-1792235965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян