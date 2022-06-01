https://ria.ru/20220601/issledovaniya-1792236401.html
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций - РИА Новости, 01.06.2022
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций
На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:30
2022-06-01T06:30
2022-06-01T06:30
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России."Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220601/testy-1792235965.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций Роспотребнадзора