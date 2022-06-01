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Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций - РИА Новости, 01.06.2022
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Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций - РИА Новости, 01.06.2022
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций
На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:30
2022-06-01T06:30
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России."Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
06:30 01.06.2022
 
Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций

Исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 организаций Роспотребнадзора

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На базе 20 организаций Роспотребнадзора будет проводиться исследования биоматериала от людей с симптомами, похожими на оспу обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.
Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
06:05
Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы
"Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян", - говорится в сообщении.
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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