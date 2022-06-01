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Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО

Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО - РИА Новости, 01.06.2022

Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО

Теперь иностранные граждане смогут оформить заявку на снятие с регистрации по месту жительства прямо в МФЦ Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:59

2022-06-01T16:59

2022-06-01T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн –РИА Новости. Теперь иностранные граждане смогут оформить заявку на снятие с регистрации по месту жительства прямо в МФЦ Московской области, сообщил телеканал "360"."Если ранее нужно было идти в орган МВД, то теперь подать заявление можно в МФЦ", –пояснила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Такую услугу можно получить в нескольких случаях: например, если иностранный гражданин потерял право пользоваться жильем или хочет зарегистрироваться по новому адресу, если регистрацию признали недействительной, а также когда закончился срок проживания в стране.Услуга будет доступна в МФЦ по месту нахождения жилья. С собой нужно иметь заявление, паспорт и документ, который стал основанием для снятия с регистрации.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)