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Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО - РИА Новости, 01.06.2022
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Новости Подмосковья
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Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО
Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО - РИА Новости, 01.06.2022
Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО
Теперь иностранные граждане смогут оформить заявку на снятие с регистрации по месту жительства прямо в МФЦ Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:59
2022-06-01T16:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн –РИА Новости. Теперь иностранные граждане смогут оформить заявку на снятие с регистрации по месту жительства прямо в МФЦ Московской области, сообщил телеканал "360"."Если ранее нужно было идти в орган МВД, то теперь подать заявление можно в МФЦ", –пояснила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Такую услугу можно получить в нескольких случаях: например, если иностранный гражданин потерял право пользоваться жильем или хочет зарегистрироваться по новому адресу, если регистрацию признали недействительной, а также когда закончился срок проживания в стране.Услуга будет доступна в МФЦ по месту нахождения жилья. С собой нужно иметь заявление, паспорт и документ, который стал основанием для снятия с регистрации.
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московская область (подмосковье)
16:59 01.06.2022
 

Иностранцы смогут подать заявку на снятие с регистрации в МФЦ МО

© РИА Новости / Алексей КуденкоПосетители МФЦ
Посетители МФЦ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн –РИА Новости. Теперь иностранные граждане смогут оформить заявку на снятие с регистрации по месту жительства прямо в МФЦ Московской области, сообщил телеканал "360".
"Если ранее нужно было идти в орган МВД, то теперь подать заявление можно в МФЦ", –пояснила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Такую услугу можно получить в нескольких случаях: например, если иностранный гражданин потерял право пользоваться жильем или хочет зарегистрироваться по новому адресу, если регистрацию признали недействительной, а также когда закончился срок проживания в стране.
Услуга будет доступна в МФЦ по месту нахождения жилья. С собой нужно иметь заявление, паспорт и документ, который стал основанием для снятия с регистрации.
 
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