https://ria.ru/20220601/inoagenty-1792397294.html
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами - РИА Новости, 01.06.2022
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам к принятию в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:13
2022-06-01T16:13
2022-06-01T16:27
общество
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам к принятию в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."С учетом изложенного, комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - говорится в заключении комитета.Кроме этого, концепцию законопроекта поддержал комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, являющийся соисполнителем по нему. Правовое управление аппарата Госдумы, поддерживая инициативу, высказало ряд замечаний, которые могут будут устранены в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
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общество, госдума рф
16:13 01.06.2022 (обновлено: 16:27 01.06.2022)
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами
Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о контроле за иноагентами
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам к принятию в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе
.
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму
проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.
"С учетом изложенного, комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - говорится в заключении комитета.
Кроме этого, концепцию законопроекта поддержал комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, являющийся соисполнителем по нему. Правовое управление аппарата Госдумы, поддерживая инициативу, высказало ряд замечаний, которые могут будут устранены в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.