https://ria.ru/20220601/inoagenty-1792397294.html

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами - РИА Новости, 01.06.2022

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о контроле за иноагентами

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам к принятию в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:13

2022-06-01T16:13

2022-06-01T16:27

общество

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам к принятию в первом чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него."С учетом изложенного, комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении", - говорится в заключении комитета.Кроме этого, концепцию законопроекта поддержал комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, являющийся соисполнителем по нему. Правовое управление аппарата Госдумы, поддерживая инициативу, высказало ряд замечаний, которые могут будут устранены в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф