https://ria.ru/20220601/infrastruktura-1792321539.html

Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру

Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру - РИА Новости, 01.06.2022

Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру

Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий -... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:01

2022-06-01T13:01

2022-06-01T13:01

тамбовская область

тамбовская область

тамбовский район

тамбов

максим егоров

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ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий - президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил соответствующую заявку области, сообщает пресс-служба областной администрации.По словам главы региона Максима Егорова, будут построены дороги, сети водоснабжения и водоотведения, что позволит ускорить развитие новых территорий. Речь идет о микрорайонах "Телецентр" и "Олимпийский" в Тамбове, и микрорайоне "Цнинский" в Тамбовском районе.Важным результатом реализации проектов станет создание новых рабочих мест – в планах более 1,3 тысячи. Также будут построены около 200 тысяч квадратных метров жилья.Ранее Тамбовская область уже получила дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог - правительство РФ выделило региону полтора миллиарда рублей на эти цели. Дополнительно к этим средствам области выделяется 112 миллионов рублей на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов-Пенза неподалёку от посёлка Новая Ляда.

https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

тамбовская область

тамбовский район

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, тамбовский район, тамбов, максим егоров