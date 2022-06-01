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Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру - РИА Новости, 01.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220601/infrastruktura-1792321539.html
Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру
Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру - РИА Новости, 01.06.2022
Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру
Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий -... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:01
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тамбовская область
тамбовская область
тамбовский район
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ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий - президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил соответствующую заявку области, сообщает пресс-служба областной администрации.По словам главы региона Максима Егорова, будут построены дороги, сети водоснабжения и водоотведения, что позволит ускорить развитие новых территорий. Речь идет о микрорайонах "Телецентр" и "Олимпийский" в Тамбове, и микрорайоне "Цнинский" в Тамбовском районе.Важным результатом реализации проектов станет создание новых рабочих мест – в планах более 1,3 тысячи. Также будут построены около 200 тысяч квадратных метров жилья.Ранее Тамбовская область уже получила дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог - правительство РФ выделило региону полтора миллиарда рублей на эти цели. Дополнительно к этим средствам области выделяется 112 миллионов рублей на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов-Пенза неподалёку от посёлка Новая Ляда.
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тамбовская область, тамбовский район, тамбов, максим егоров
13:01 01.06.2022
 

Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий - президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил соответствующую заявку области, сообщает пресс-служба областной администрации.
По словам главы региона Максима Егорова, будут построены дороги, сети водоснабжения и водоотведения, что позволит ускорить развитие новых территорий. Речь идет о микрорайонах "Телецентр" и "Олимпийский" в Тамбове, и микрорайоне "Цнинский" в Тамбовском районе.
"Северные микрорайоны областного центра и ближайший пригород — наиболее перспективные территории для развития. Поэтому мы делаем ставку на увеличение объемов ввода жилья на этих территориях. Создание современной инфраструктуры станет мощным стимулом их развития", — отметил Егоров.
Важным результатом реализации проектов станет создание новых рабочих мест – в планах более 1,3 тысячи. Также будут построены около 200 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее Тамбовская область уже получила дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог - правительство РФ выделило региону полтора миллиарда рублей на эти цели. Дополнительно к этим средствам области выделяется 112 миллионов рублей на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов-Пенза неподалёку от посёлка Новая Ляда.
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Тамбовская областьТамбовская областьТамбовский районТамбовМаксим Егоров
 
 
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