Тамбовская область получит дополнительные 800 млн рублей на инфраструктуру
ТАМБОВ, 1 июн – РИА Новости. Тамбовская область получит 800 миллионов рублей на строительство инфраструктуры в Тамбове и Тамбовском районе в рамках комплексной застройки территорий - президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил соответствующую заявку области, сообщает пресс-служба областной администрации.
По словам главы региона Максима Егорова, будут построены дороги, сети водоснабжения и водоотведения, что позволит ускорить развитие новых территорий. Речь идет о микрорайонах "Телецентр" и "Олимпийский" в Тамбове, и микрорайоне "Цнинский" в Тамбовском районе.
"Северные микрорайоны областного центра и ближайший пригород — наиболее перспективные территории для развития. Поэтому мы делаем ставку на увеличение объемов ввода жилья на этих территориях. Создание современной инфраструктуры станет мощным стимулом их развития", — отметил Егоров.
Важным результатом реализации проектов станет создание новых рабочих мест – в планах более 1,3 тысячи. Также будут построены около 200 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее Тамбовская область уже получила дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог - правительство РФ выделило региону полтора миллиарда рублей на эти цели. Дополнительно к этим средствам области выделяется 112 миллионов рублей на строительство путепровода через железную дорогу на трассе Тамбов-Пенза неподалёку от посёлка Новая Ляда.