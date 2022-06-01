https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html

В США назвали причины, почему Байдену не победить инфляцию

В США назвали причины, почему Байдену не победить инфляцию - РИА Новости, 01.06.2022

В США назвали причины, почему Байдену не победить инфляцию

Джо Байден не сможет справиться с инфляцией, а озвученный им план лишь показывает некомпетентность американского лидера. Такое мнение озвучил обозреватель The... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:14

2022-06-01T11:14

2022-06-01T12:25

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федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Джо Байден не сможет справиться с инфляцией, а озвученный им план лишь показывает некомпетентность американского лидера. Такое мнение озвучил обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Центра этики и общественной политики Генри Олсен.По словам автора статьи, идеи президента могут только подстегнуть инфляционные процессы. "Президент Байден наконец изложил свой план борьбы с инфляцией. Но эта стратегия демонстрирует то, о чем многие давно подозревали: он понятия не имеет, что делать с ростом цен", — пишет Олсен.Он перечислил причины, по которым предложения главы государства нереализуемы, подчеркнув, что в большинстве своем они либо неэффективны, либо лицемерны. Например, идея предоставить контроль за инфляцией Федеральной резервной системе обозреватель посчитал признанием в беспомощности."Независимость Центрального банка — критерий современной денежно-кредитной политики, чтобы у политиков не было соблазна включить денежные рычаги для подстегивания экономики перед годом выборов. Когда Байден критикует своих неназванных предшественников за попытки неправомерного влияния на решения ФРС, он говорит, что контроль над денежно-кредитной политикой находится вообще вне его власти", — заявил Олсен.Следующие идеи президента автор статьи раскритиковал за популизм и попытки заработать репутацию у избирателей, не делая ничего конкретного."Предлагаемое Байденом решение проблемы роста цен на жилье заключается в принятии его плана действий по обеспечению жильем, который, как он утверждает, устранит дефицит в течение пяти лет. Конечно, до этого еще далеко, поэтому принятие плана ничего не даст для снижения инфляционного давления в ближайшее время. Это перекладывание ответственности, а не борьба с инфляцией", — отметил обозреватель.Олсен скептически отнесся и к предложениям по снижению цен на энергоносители и лекарственные препараты. Решения Байдена в этих особенно важных для США в последние месяцы областях он назвал "смехотворными".Он объяснил причину инфляции в Штатах увеличением денежной массы до рекордного уровня во время пандемии, причем деньги были напечатаны ФРС. Сокращение дефицита, таким образом, снизит количество денег, печатаемых ФРС для финансирования покупки облигаций. Решение Байдена повышать налоги и не ограничивать расходы для сокращения дефицита по этой причине не сможет сработать."Повышение налогов на корпорации и бизнес означает, что у них будет меньше денег, чтобы справиться с растущей инфляцией. Это затруднит выплату работникам более высоких зарплат в соответствии с ростом цен, что означает, что бизнесу и простым работникам придется пойти на жертвы, если Байден добьется своего. Между тем новые доходы от повышения налогов, скорее всего, будут использованы для оплаты новых предложенных Байденом программ. Бешеная инфляция — серьезная проблема, и она требует серьезного плана борьбы с ней. К сожалению для страны, план Байдена таковым не является", — подытожил Олсен.Накануне глава Белого дома опубликовал собственный план по борьбе с инфляцией, основной причиной которой он по-прежнему считает российскую спецоперацию на Украине. В статье Байден утверждает, что основная нагрузка в борьбе с инфляцией ляжет на Федеральную резервную систему, а целью своей программы он назвал снижение федерального дефицита бюджета и повышение производственной способности экономики.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. По результатам исследования, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

https://ria.ru/20220531/benzin-1792220588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, сша, украина, федеральная резервная система сша, джо байден