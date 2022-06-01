https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792231225.html

Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране

Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране - РИА Новости, 01.06.2022

Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:49

2022-06-01T03:49

2022-06-01T05:12

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными.В прошлом году Йеллен заявляла, что инфляция в США представляет лишь "небольшой риск". В марте текущего года инфляция в стране достигла рекордных с 1981 года значений и составила 8,5%. В апреле рост цен замедлился впервые с августа 2021 года и составил 8,3% в годовом выражении.В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции в стране регулятор готов задействовать "более агрессивные" шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки. Так он прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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