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Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране - РИА Новости, 01.06.2022
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Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране
Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране - РИА Новости, 01.06.2022
Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране
Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:49
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными.В прошлом году Йеллен заявляла, что инфляция в США представляет лишь "небольшой риск". В марте текущего года инфляция в стране достигла рекордных с 1981 года значений и составила 8,5%. В апреле рост цен замедлился впервые с августа 2021 года и составил 8,3% в годовом выражении.В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции в стране регулятор готов задействовать "более агрессивные" шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки. Так он прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции.
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сша, в мире
03:49 01.06.2022 (обновлено: 05:12 01.06.2022)
 
Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране

Глава минфина США Йеллен призналась, что недооценила проблему инфляции в стране

© AP Photo / Andrew HarnikДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными.
В прошлом году Йеллен заявляла, что инфляция в США представляет лишь "небольшой риск". В марте текущего года инфляция в стране достигла рекордных с 1981 года значений и составила 8,5%. В апреле рост цен замедлился впервые с августа 2021 года и составил 8,3% в годовом выражении.

"Мне кажется, я была неправа насчет пути, по которому пойдет инфляция... Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаем это сейчас", - сказала она в эфире новостной программы Situation Rom на телеканале CNN.

В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции в стране регулятор готов задействовать "более агрессивные" шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки. Так он прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции.
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