03:49 01.06.2022 (обновлено: 05:12 01.06.2022)
Глава минфина США призналась, что недооценила проблему инфляции в стране
Глава минфина США Йеллен призналась, что недооценила проблему инфляции в стране
© AP Photo / Andrew HarnikДжанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
Джанет Йеллен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными.
В прошлом году Йеллен заявляла, что инфляция в США представляет лишь "небольшой риск". В марте текущего года инфляция в стране достигла рекордных с 1981 года значений и составила 8,5%. В апреле рост цен замедлился впервые с августа 2021 года и составил 8,3% в годовом выражении.
"Мне кажется, я была неправа насчет пути, по которому пойдет инфляция... Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаем это сейчас", - сказала она в эфире новостной программы Situation Rom на телеканале CNN.
В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции в стране регулятор готов задействовать "более агрессивные" шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки. Так он прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции.