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Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек - РИА Новости, 01.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек
Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек - РИА Новости, 01.06.2022
Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году произвели более 45 тысяч единиц высокотехнологичной продукции, с помощью которой дети могут изучать робототехнику, РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:57
2022-06-01T12:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году произвели более 45 тысяч единиц высокотехнологичной продукции, с помощью которой дети могут изучать робототехнику, естественные и точные науки, а также основы программирования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Развивающие образовательные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные учебные установки, оборудование для проектной деятельности производства компании "Научные развлечения" помогают изучать окружающий мир, экологию, робототехнику, другие естественные и точные науки. На данный момент продукция резидента ОЭЗ используется более чем в 35 тысячах детских садов, школ и вузов России.NexTouch – ведущий производитель интерактивного оборудования в стране. Компания разработала игровой программно-аппаратный комплекс для детей, который применяется в составе цифровых лабораторий для преподавания основ программирования и технологии. Устройство представляет из себя стол с сенсорной панелью и развивающими играми, где герои "Союзмультфильма" помогают детям развивать логику и учиться другим наукам.Особая экономическая зона и ее резиденты не только создают продукцию для детей, но и показывают ее во время экскурсий на производствах. Экскурсии детям разных возрастов устраивают ГК "Электронинвест", "Ортомода", ПК "Экопласт", "Аддитивный инжиниринг", Neoros и другие предприятия. Сегодня все желающие могут организованно посетить особую экономическую зону столицы благодаря проекту "ТехноТуризм", уточняется в сообщении.
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москва, владислав овчинский, технологии, россия
12:57 01.06.2022
 

Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек

© РИА Новости / Виталий АньковРебенок изучает робототехнику
Ребенок изучает робототехнику - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году произвели более 45 тысяч единиц высокотехнологичной продукции, с помощью которой дети могут изучать робототехнику, естественные и точные науки, а также основы программирования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Создание высокотехнологичной продукции для детского образования – одна из актуальных задач для предприятий особой экономической зоны Москвы. Так, за прошлый год компания "Научные развлечения" выпустила около 30 тысяч цифровых лабораторий для различных учебных дисциплин. Данное оборудование позволяет в интерактивном формате проводить эксперименты и решать множество задач. Другой резидент ОЭЗ – NexTouch – в 2021 году выпустил более 15 тысяч обучающих устройств, в том числе детские развивающие комплексы", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
Развивающие образовательные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные учебные установки, оборудование для проектной деятельности производства компании "Научные развлечения" помогают изучать окружающий мир, экологию, робототехнику, другие естественные и точные науки. На данный момент продукция резидента ОЭЗ используется более чем в 35 тысячах детских садов, школ и вузов России.
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NexTouch – ведущий производитель интерактивного оборудования в стране. Компания разработала игровой программно-аппаратный комплекс для детей, который применяется в составе цифровых лабораторий для преподавания основ программирования и технологии. Устройство представляет из себя стол с сенсорной панелью и развивающими играми, где герои "Союзмультфильма" помогают детям развивать логику и учиться другим наукам.
Особая экономическая зона и ее резиденты не только создают продукцию для детей, но и показывают ее во время экскурсий на производствах. Экскурсии детям разных возрастов устраивают ГК "Электронинвест", "Ортомода", ПК "Экопласт", "Аддитивный инжиниринг", Neoros и другие предприятия. Сегодня все желающие могут организованно посетить особую экономическую зону столицы благодаря проекту "ТехноТуризм", уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийТехнологииРоссия
 
 
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