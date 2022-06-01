https://ria.ru/20220601/igrushki-1792319007.html

Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек

Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек - РИА Новости, 01.06.2022

Технополис "Москва" выпустил более 45 тысяч умных игрушек

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году произвели более 45 тысяч единиц высокотехнологичной продукции, с помощью которой дети могут изучать робототехнику, РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:57

2022-06-01T12:57

2022-06-01T12:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" в 2021 году произвели более 45 тысяч единиц высокотехнологичной продукции, с помощью которой дети могут изучать робототехнику, естественные и точные науки, а также основы программирования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Развивающие образовательные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные учебные установки, оборудование для проектной деятельности производства компании "Научные развлечения" помогают изучать окружающий мир, экологию, робототехнику, другие естественные и точные науки. На данный момент продукция резидента ОЭЗ используется более чем в 35 тысячах детских садов, школ и вузов России.NexTouch – ведущий производитель интерактивного оборудования в стране. Компания разработала игровой программно-аппаратный комплекс для детей, который применяется в составе цифровых лабораторий для преподавания основ программирования и технологии. Устройство представляет из себя стол с сенсорной панелью и развивающими играми, где герои "Союзмультфильма" помогают детям развивать логику и учиться другим наукам.Особая экономическая зона и ее резиденты не только создают продукцию для детей, но и показывают ее во время экскурсий на производствах. Экскурсии детям разных возрастов устраивают ГК "Электронинвест", "Ортомода", ПК "Экопласт", "Аддитивный инжиниринг", Neoros и другие предприятия. Сегодня все желающие могут организованно посетить особую экономическую зону столицы благодаря проекту "ТехноТуризм", уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220523/proizvodstvo-1790136343.html

москва

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, технологии, россия