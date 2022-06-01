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Украинского чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии
Украинского чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии - РИА Новости, 01.06.2022
Украинского чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении замглавы Черновицкой областной военно-гражданской администрации в махинациях с автомобилями скорой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:42
2022-06-01T15:42
2022-06-01T17:18
владимир зеленский
служба безопасности украины
италия
андрей ермак
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении замглавы Черновицкой областной военно-гражданской администрации в махинациях с автомобилями скорой помощи, переданными региону в качестве гуманитарной помощи."По данным Службы безопасности, чиновник способствовал использованию в коммерческий целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы на Украину из Италии в качестве гуманитарной помощи", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.По данным силовиков, подозреваемый отвечал за распределение скорых и в качестве получателя автомобилей назначил одно из областных медучреждений, где автомобили переоформили для предоставления платных услуг населению по транспортировке больных.В СБУ подчеркнули, что представитель администрации действовал вместе с руководителем больницы-получателя, и они зарабатывали на автомобилях, предназначавшихся для оказания бесплатной помощи от имени государства.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у украинских властей есть фотографии, подтверждающие продажу гуманитарной помощи в магазинах.
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РИА Новости
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владимир зеленский, служба безопасности украины, италия, андрей ермак, в мире, украина
15:42 01.06.2022 (обновлено: 17:18 01.06.2022)
Украинского чиновника заподозрили в махинациях с гумпомощью из Италии
СБУ сообщила о подозрении замглавы Черновицкой администрации в махинациях с гумпомощью