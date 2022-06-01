https://ria.ru/20220601/gudzon-1792252368.html

Попавшую под санкции США судоходную компанию "Гудзон" признали банкротом

Попавшую под санкции США судоходную компанию "Гудзон" признали банкротом - РИА Новости, 01.06.2022

Попавшую под санкции США судоходную компанию "Гудзон" признали банкротом

Арбитражный суд Приморского края признал банкротом попавшую под санкции российскую судоходную компанию "Гудзон", сообщила РИА Новости представитель суда Инга... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:38

2022-06-01T09:38

2022-06-01T09:38

сша

министерство финансов сша

сингапур

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края признал банкротом попавшую под санкции российскую судоходную компанию "Гудзон", сообщила РИА Новости представитель суда Инга Сорокина.США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию " Гудзон " и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список судна якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам. Арбитражный суд Приморья в прошлом году после обращения кредиторов "Гудзона" ООО "Феско Сервис" и ООО "Гарант-Бункер" постановил ввести процедуру банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев - в отношении судоходной компании. "Гарант-Бункер" заявил основной долг "Гудзона" в 8,4 миллиона рублей.Сорокина отметила, что в среду арбитражный суд рассмотрел отчет временного управляющего по заявлению ООО "Гарант-Бункер" о признании ООО "Судоходная компания "Гудзон" банкротом."Суд первой инстанции сегодня вынес решение о признании должника банкротом и открыл конкурсное производство", - сказала собеседница. Она отметила, что решение может быть обжаловано.Руководство "Гудзона" неоднократно заявляло о финансовых сложностях из-за санкций. В сентябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК из-за долгов экипажам судов "Севастополь", "Богатырь" и "Диана", которым компания "Гудзон" не выплачивала зарплату. Ранее судно "Севастополь" было продано в Сингапуре за долги.Ранее дальневосточный транспортный прокурор для восстановления прав работников ООО "Судоходная компания Гудзон" объявил два предостережения генеральному директору, внес ему семь представлений, которые рассмотрены и удовлетворены. По постановлениям прокурора компания привлечена к ответственности в виде предупреждения и штрафов. Руководство "Гудзона" из 14,8 миллиона рублей долгов выплатило морякам 6,7 миллиона, в связи с чем на директора было утверждено обвинительное заключение по ранее возбужденному уголовному делу и направлено в суд.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792230812.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, министерство финансов сша, сингапур, общество