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Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства - РИА Новости, 01.06.2022
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.Центр оформления гражданства и выдачи паспортов России начал работу в Херсоне 30 мая."По состоянию на 1 июня, по вопросу получения гражданства обратились более 600 человек, принято порядка 150 комплектов документов", - говорится в сообщении со ссылкой на ГУМВД по Херсонской области.Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1792183444.html
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херсонская область , херсон, россия, украина
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства за два дня