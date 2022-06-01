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Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства - РИА Новости, 01.06.2022
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Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства - РИА Новости, 01.06.2022
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:07
херсонская область
херсон
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.Центр оформления гражданства и выдачи паспортов России начал работу в Херсоне 30 мая."По состоянию на 1 июня, по вопросу получения гражданства обратились более 600 человек, принято порядка 150 комплектов документов", - говорится в сообщении со ссылкой на ГУМВД по Херсонской области.Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
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херсонская область , херсон, россия, украина
15:07 01.06.2022
 
Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства

Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства за два дня

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.
Центр оформления гражданства и выдачи паспортов России начал работу в Херсоне 30 мая.
"По состоянию на 1 июня, по вопросу получения гражданства обратились более 600 человек, принято порядка 150 комплектов документов", - говорится в сообщении со ссылкой на ГУМВД по Херсонской области.
Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины
 
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