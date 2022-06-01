https://ria.ru/20220601/grammatikov-1791711874.html

Биография Владимира Грамматикова

Биография Владимира Грамматикова - РИА Новости, 01.06.2022

Биография Владимира Грамматикова

Кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Александрович Грамматиков родился 1 июня 1942 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в многодетной семье. Его РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:30

2022-06-01T02:30

2022-06-01T02:30

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Кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Александрович Грамматиков родился 1 июня 1942 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в многодетной семье. Его отец был госчиновником высокого ранга. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), затем – актерский факультет ГИТИСа, в 1976 году – режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ефима Дзигана). В начале 1960-х годов работал актером театра пантомимы.В 1963 году Владимир Грамматиков дебютировал в кино в фильме "Внимание! В городе волшебник!". Впоследствии снимался во множестве эпизодов в картинах: "Не самый удачный день" (1966), "Арена" (1967), "Это было в разведке" (1968), "Дворянское гнездо" (1969), "Белорусский вокзал" (1970), "День за днем" (1971), "Большой аттракцион" (1974), "Кузнечик" (1978), "Осенний марафон" (1979), "Все наоборот" (1981), "Московские каникулы" (1995), "Узкий мост" (2004), "Адмиралъ" (2009), "Счастье - это..." (2015), "Дно" (2017) и др. Одна из последних киноролей – в приключенческом фильме "Сокровища Ермака" (2018). В 1976 году Грамматиков начал работать режиссером на киностудии имени Горького, где снимал сюжеты для киножурнала "Ералаш". В 1977 году режиссер снял свой первый полнометражный фильм – детскую комедию "Усатый нянь" с Сергеем Прохановым в главной роли. Картина получила приз ЦК ВЛКСМ "Алая гвоздика" на Всесоюзной Неделе детского фильма и Приз зрителей на Первом кинофестивале молодых кинематографистов Москвы.Второй фильм Грамматикова "Шла собака по роялю" (1978) имел большой зрительский успех и получил Гран-при ХI Международного Московского кинофестиваля (1979), а также почетный диплом Международного кинофестиваля детских фильмов в Лозанне (Швейцария, 1981). Удачными работами стали школьная лирическая комедия "Все наоборот" (1981), комедия-сказка "Руки вверх!" (1981), совместный фильм-сказка СССР, Норвегии и Швеции по повести Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио" (1987), музыкально-драматический фильм "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982).1990-е годы стали периодом работы над фильмами "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке" (1991) по мотивам "Аленького цветочка" Сергея Аксакова, "Осенние соблазны" (1993), "Трибунал" (1995), "Маленькая принцесса" (1997) по роману Фрэнсис Бернетт, "Привет от Чарли-трубача" (1998). В начале 2000-х годов Грамматиков снял комедию "Аз и Ферт" (2001), детский сериал "Сибирочка" (2003). В 2005 году вышел в свет 12-серийный авантюрно-иронический фильм Грамматикова "Горыныч и Виктория", где в главных ролях были заняты Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова и Альберт Филозов. В 2017 году с Валерием Ткачевым выпустил киноальманах "Грани любви". Владимир Грамматиков – автор сценариев к фильмам "Руки вверх!" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Также он занимается продюсированием картин. Среди них – фильмы "Приходи на меня посмотреть" (2000), "Праздник" (2001), "Коллекционер" (2001), "Специальный репортаж, или Супермен этого дня" (2002), "Последний богатырь" (2017), "Последний богатырь: Корень зла" (2020), "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021).Владимир Грамматиков работал режиссером в Московском театре юного зрителя, Театре кукол им. С. Образцова, Московском театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.В 1987-1998 годах был вице-президентом студии "Старлайт".В 1992-1996 годах – президент Международного детского кинофестиваля в МДЦ "Артек".В 1990-1995 годах Грамматиков занимал должность художественного руководителя Творческого объединения "Контакт" киностудии им. М. Горького.С 1995 года по 1996 год и в 1999 году был главным режиссером и художественным руководителем детского сериала для дошкольников "Улица Сезам" на канале НТВ.В 1998-2002 годах занимал должность директора Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. С марта 2010 года Владимир Грамматиков является креативным продюсером компании "Уолт Дисней Компани СНГ". Грамматиков неоднократно избирался секретарем правления Союза кинематографистов СССР и РФ, возглавлял Всесоюзную комиссию детского кино при Союзе кинематографистов. Долгие годы являлся членом административного совета Международного центра кино для детей и юношества (СИФЕЖ) при ЮНЕСКО.Член правления Союза кинематографистов РФ.Академик Российской Академии кинематографических искусств "НИКА".Режиссер ведет активную преподавательскую деятельность. С 1982 года преподает на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии.С 2001 года руководит актерской мастерской на актерском факультете ВГИКа.Преподаватель Высшей школы кино и телевидения "Останкино".Почетный профессор Московского государственного института культуры (МГИК).Владимир Грамматиков – Заслуженный деятель искусств РФ (1995). Награжден орденом Дружбы (2010), премией президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2016), почетной грамотой президента РФ (2019). Фильмы Грамматикова удостоены наград многих международных и российских кинофестивалей, в том числе Всесоюзного кинофестиваля (ВКФ) в Ашхабаде (1979), Международного кинофестиваля (МКФ) в Хихоне (Испания, 1979), МКФ детских фильмов в Лозанне (Швейцария, 1981), детского МКФ в Амстердаме (Нидерланды, 1988) и др. Лауреат кинопремий "Золотой овен" (1998) и "Ника" (1998). Режиссер женат. В семье двое сыновей: Егор Грамматиков – актер и режиссер, Николай Грамматиков – юрист международного права. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир грамматиков , вгик, ника, гитис