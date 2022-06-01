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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:19
2022-06-01T16:19
2022-06-01T16:24
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792358001.html
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украина, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
16:19 01.06.2022 (обновлено: 16:24 01.06.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке