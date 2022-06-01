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Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 01.06.2022
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Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска снова обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:13
2022-06-01T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в среду представительство сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Гольмовского украинскими войсками повреждения получили частный дом и многоквартирный жилой дом, перебит газопровод.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
12:13 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в среду представительство сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Гольмовского украинскими войсками повреждения получили частный дом и многоквартирный жилой дом, перебит газопровод.
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