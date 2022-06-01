https://ria.ru/20220601/golmovskiy-1792297696.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска снова обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:13

2022-06-01T12:13

2022-06-01T12:13

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в среду представительство сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Гольмовского украинскими войсками повреждения получили частный дом и многоквартирный жилой дом, перебит газопровод.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины