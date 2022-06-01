https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792251782.html

В Челябинской области рассказали о выплатах за газификацию дома

В Челябинской области рассказали о выплатах за газификацию дома - РИА Новости, 01.06.2022

В Челябинской области рассказали о выплатах за газификацию дома

Более четырех тысяч жителей Челябинской области смогут получить выплату на установку внутридомового газового оборудования, размер выплаты, по решению главы... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:34

2022-06-01T09:34

2022-06-01T09:35

челябинская область

общество

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Более четырех тысяч жителей Челябинской области смогут получить выплату на установку внутридомового газового оборудования, размер выплаты, по решению главы региона Алексея Текслера, увеличен с 60 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.По решению главы региона Алексея Текслера, значительно увеличена субсидия из областного бюджета на реализацию проектов газификации. Во многих муниципалитетах сети проложены, но не каждый собственник домовладения имеет финансовую возможность к ним подключиться. "Вопрос, действительно, очень важный, поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий граждан, которые в ней нуждаются. С начала этого года приняли решение расширить список льготных категорий, а сейчас назрело время увеличить и размер компенсации", – пояснял Текслер."По инициативе главы региона на Южном Урале максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования увеличен до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон, разработанный министерством социальных отношений, принят на заседании Законодательного собрания области. По данным органов социальной защиты населения, на учет в целях предоставления единовременной социальной выплаты поставлены 1162 человека. Планируется, что за компенсацией обратятся более 4 тысяч жителей области", - говорится в сообщении пресс-службы министерства социальных отношений региона.Согласно закону, максимальный размер единовременной социальной выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку увеличен с 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. "Мы видим, насколько востребована компенсация на установку внутридомового газового оборудования на территории всей области. Если в прошлом году мера социальной поддержки была предоставлена 256 южноуральцам, то за 5 месяцев 2022 года мы уже превысили показатели прошлого года и направили выплату 352 жителям области", – цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений региона Ирины Буториной.По данным пресс-службы, выплатой на газовое оборудование могут воспользоваться одиноко проживающие собственники жилых помещений, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, один из которых является собственником жилых помещений.Для того, чтобы оформить единовременную социальную выплату, до заключения договора с газораспределительной компанией необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет, поясняет пресс-служба.По словам председателя Заксобрания региона Александра Лазарева, в рамках программы догазификации, которая сегодня реализуется в Челябинской области, увеличение размера компенсации на покупку газового оборудования – это очень своевременное решение. "Часто мы, депутаты областного парламента, слышим от избирателей вопросы, касающиеся газификации. В частности, звучали и просьбы об увеличении социальной выплаты в связи с ростом цен на оборудование. Вместе с губернатором и правительством региона депутатский корпус старается оперативно решать такие вопросы. Особенно важно это в сегодняшней экономической ситуации", – цитирует пресс-служба Заксобрания слова Лазарева.

https://ria.ru/20220523/shkoly-1790227716.html

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челябинская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, алексей текслер, челябинская область