08:34 01.06.2022 (обновлено: 08:40 01.06.2022)
Санкции не повлияют на программу социальной газификации, заявил Турчак
Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что причин для сдвигов программы газификации нет
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГазификация Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Газификация Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Санкции против России прямого влияния на программу социальной газификации не оказывают, причин для ее сдвигов нет, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Никаких причин для сдвига программы вправо сегодня нет. Никакие санкции, ни режим специальной военной операции на это прямого влияния не оказывают. Связано это с тем, что все оборудование, которое используется в рамках догазификации, - либо российского, либо белорусского производства: трубы, газоанализаторы, счетчики, котлы и все остальные компоненты. Поэтому с чего санкции могут оказать влияние на реализацию этой программы?" - сказал Турчак в интервью РИА Новости.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.