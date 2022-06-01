https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792243245.html

Санкции не повлияют на программу социальной газификации, заявил Турчак

Санкции не повлияют на программу социальной газификации, заявил Турчак - РИА Новости, 01.06.2022

Санкции не повлияют на программу социальной газификации, заявил Турчак

Санкции против России прямого влияния на программу социальной газификации не оказывают, причин для ее сдвигов нет, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:34

2022-06-01T08:34

2022-06-01T08:40

общество

сергей лавров

россия

украина

андрей турчак

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Санкции против России прямого влияния на программу социальной газификации не оказывают, причин для ее сдвигов нет, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Никаких причин для сдвига программы вправо сегодня нет. Никакие санкции, ни режим специальной военной операции на это прямого влияния не оказывают. Связано это с тем, что все оборудование, которое используется в рамках догазификации, - либо российского, либо белорусского производства: трубы, газоанализаторы, счетчики, котлы и все остальные компоненты. Поэтому с чего санкции могут оказать влияние на реализацию этой программы?" - сказал Турчак в интервью РИА Новости.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей лавров, россия, украина, андрей турчак