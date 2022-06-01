https://ria.ru/20220601/gaz-1792305654.html
Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 01.06.2022
Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:30
2022-06-01T12:30
2022-06-01T12:30
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти 40% от их общего количества. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Узнать точную дату визита мастера можно на сайте, через телеграм-бота и с помощью голосового помощника "Алиса".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, жилье
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти 40% от их общего количества. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Узнать точную дату визита мастера можно на сайте, через телеграм-бота и с помощью голосового помощника "Алиса".