https://ria.ru/20220601/gaz-1792305654.html

Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 01.06.2022

Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:30

2022-06-01T12:30

2022-06-01T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти 40% от их общего количества. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Узнать точную дату визита мастера можно на сайте, через телеграм-бота и с помощью голосового помощника "Алиса".

https://ria.ru/20220601/remont-1792249097.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, жилье