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Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 01.06.2022
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Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 01.06.2022
Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:30
2022-06-01T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
жилье
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти 40% от их общего количества. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Узнать точную дату визита мастера можно на сайте, через телеграм-бота и с помощью голосового помощника "Алиса".
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городское хозяйство москвы, москва, жилье
12:30 01.06.2022
 

Более 691 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 691 тысячи газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти 40% от их общего количества. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей", - сказано в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 14 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве до конца года
В комплексе городского хозяйства отметили, что ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Узнать точную дату визита мастера можно на сайте, через телеграм-бота и с помощью голосового помощника "Алиса".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваЖилье
 
 
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