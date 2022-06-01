https://ria.ru/20220601/gaz-1792283801.html

Россия не навязывает поставки газа Нидерландам, заявил посол

Россия не навязывает поставки газа Нидерландам, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2022

Россия не навязывает поставки газа Нидерландам, заявил посол

Россия не будет навязывать голландской стороне поставки своего газа, найдет другие рынки сбыта, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:30

2022-06-01T11:30

2022-06-01T11:30

экономика

владимир путин

россия

нидерланды

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не будет навязывать голландской стороне поставки своего газа, найдет другие рынки сбыта, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.Ранее "Газпром" сообщил, что остановил поставку нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме."Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдем другие рынки сбыта. А голландцам придется крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Посол высказал мнение о том, что отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях - это отражение антироссийской политики руководства Нидерландов."Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны", - отметил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220531/gazprom-1791929066.html

https://ria.ru/20220530/gaz-1791862166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, нидерланды, газпром, санкции в отношении россии