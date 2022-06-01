Россия не навязывает поставки газа Нидерландам, заявил посол
Посол Шульгин: Россия не будет навязывать поставки газа Нидерландам, найдет другие рынки
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота газовых месторождений в Тюменской области
Работа газовых месторождений в Тюменской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не будет навязывать голландской стороне поставки своего газа, найдет другие рынки сбыта, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
Ранее "Газпром" сообщил, что остановил поставку нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме.
"Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдем другие рынки сбыта. А голландцам придется крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Посол высказал мнение о том, что отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях - это отражение антироссийской политики руководства Нидерландов.
"Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.