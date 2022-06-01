https://ria.ru/20220601/gaz-1792248360.html

Поставки газа по "Северному потоку" вновь выросли

Поставки газа по "Северному потоку" вновь выросли - РИА Новости, 01.06.2022

Поставки газа по "Северному потоку" вновь выросли

Поставки газа по "Северному потоку" в среду вновь растут после проседания днем ранее, увеличение показателя происходит на фоне падения выработки электроэнергии... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:17

2022-06-01T09:17

2022-06-01T09:17

экономика

украина

европа

германия

евросоюз

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" в среду вновь растут после проседания днем ранее, увеличение показателя происходит на фоне падения выработки электроэнергии из ветра в Европе, свидетельствуют данные Nord Stream AG и WindEurope.Накануне экспорт российского газа по "Северному потоку" снизился почти на 10%, до 6,4 миллиона кубометров в час после остановки поставок в адрес нидерландской GasTerra, отказавшейся платить за поставки по новой схеме в рублях. Всего за сутки было поставлено по магистрали 153 миллиона кубометров (падение на 10%).Однако, как свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG, в среду поставки по трубе восстанавливаются. Экспорт за первый час газовых суток 1 июня вырос до 6,9 миллиона кубометров, то есть на 8% по сравнению со средним уровнем прокачки в час по "Северному потоку" 31 мая. Рост показателя происходит несмотря на планировавшуюся в среду остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted.Между тем, ветрогенерация в ЕС 31 мая опустилась до 6% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе, согласно данным WindEurope. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" украинской газотранспортной системы в среду составляет 41,2 миллиона кубометров, что в целом аналогично показателю днем ранее (42,12 миллиона кубов).Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, германия, евросоюз, газпром, северный поток, россия