https://ria.ru/20220601/gaz-1792242204.html

Молдавия в июне получит газ из России дешевле, чем в мае

Молдавия в июне получит газ из России дешевле, чем в мае - РИА Новости, 01.06.2022

Молдавия в июне получит газ из России дешевле, чем в мае

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия в июне продолжает получать газ от "Газпрома", закупочная цена равна примерно 880 долларам за тысячу РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:24

2022-06-01T08:24

2022-06-01T08:32

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КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия в июне продолжает получать газ от "Газпрома", закупочная цена равна примерно 880 долларам за тысячу кубометров, что на 40 долларов меньше, чем в мае.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива, но поставки на июнь не были согласованы."Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО "Газпром". Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО "Молдовагаз" около 880 долларов США за тысячу кубометров (в мае газ стоил 920 долларов - ред.), с учетом теплотворной способности", - написал Чебан в Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/gaz-1792179739.html

https://ria.ru/20220531/gaz-1792146279.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, молдавия, украина, сша, молдовагаз, газпром