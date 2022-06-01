08:24 01.06.2022 (обновлено: 08:32 01.06.2022)
Молдавия в июне получит газ из России дешевле, чем в мае
Молдавия продолжит получать газ из России по 880 долларов за тысячу кубометров
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июн — РИА Новости. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия в июне продолжает получать газ от "Газпрома", закупочная цена равна примерно 880 долларам за тысячу кубометров, что на 40 долларов меньше, чем в мае.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива, но поставки на июнь не были согласованы.
"Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО "Газпром". Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО "Молдовагаз" около 880 долларов США за тысячу кубометров (в мае газ стоил 920 долларов - ред.), с учетом теплотворной способности", - написал Чебан в Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.