02:40 01.06.2022 (обновлено: 06:00 01.06.2022)
Европейцам предрекли "драку" за газ
CNN: "погоня" ЕС за газом при отказе от поставок из России грозит дефицитом энергоресурсов
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов, пишет CNN, предрекая "драку" за голубое топливо.
Европейцы, отмечается в публикации, начали наперегонки скупать СПГ, дестабилизировав весь рынок. Однако если странам ЕС удастся "резко снизить" зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 миллионов тонн.
"Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года", - приводится в статье аналитическая записка консалтинговой фирмы Rystad Energy.
"Возникли все условия для устойчивого дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности, восходящей тенденции на рынках и активизации газовой геополитики", - говорится в документе.
С самыми серьезными последствиями складывающегося положения дел столкнутся, скорее всего, бедные экономики азиатских стран, резюмирует CNN.
По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, входящие в эту организацию, смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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