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Европейцам предрекли "драку" за газ

Европейцам предрекли "драку" за газ - РИА Новости, 01.06.2022

Европейцам предрекли "драку" за газ

Погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов, пишет CNN, предрекая "драку" за голубое топливо. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:40

2022-06-01T02:40

2022-06-01T06:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Погоня стран Европы за газом может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов, пишет CNN, предрекая "драку" за голубое топливо.Европейцы, отмечается в публикации, начали наперегонки скупать СПГ, дестабилизировав весь рынок. Однако если странам ЕС удастся "резко снизить" зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 миллионов тонн."Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года", - приводится в статье аналитическая записка консалтинговой фирмы Rystad Energy."Возникли все условия для устойчивого дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности, восходящей тенденции на рынках и активизации газовой геополитики", - говорится в документе.С самыми серьезными последствиями складывающегося положения дел столкнутся, скорее всего, бедные экономики азиатских стран, резюмирует CNN.Европейская комиссия после начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, входящие в эту организацию, смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, евросоюз, международное энергетическое агентство, россия, украина, владимир путин, в мире, спг